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古洞粉嶺4地改劃住宅料提供6080伙

【明報專訊】北部都會區大計展開，規劃署向區議會遞交土地改劃申請。據北區區議會文件顯示，規劃署正式就古洞北約3公頃科學園用地提出修訂，該地分別位於古洞北第32及34區的兩幅用地（在塱原濕地對面），地皮面積分別為2公頃及0.9公頃，計劃由其他指定用途註明商貿及科技園，申請改劃為「住宅（乙類）」用途，而改劃後地積比率會由3倍增至4.2倍，擬作私樓發展，預計可建樓面約131.1萬方呎，料提供1780伙。

古洞北兩地可建約1780伙私宅

市場人士估計，若參考去年古洞一帶出售官地的地價，每方呎介乎7000至9000元，估計兩幅地估值共約92億至118億元。規劃署亦提出，將粉嶺梧桐河以南的粉嶺北第6區一幅「政府、機構或社區」的用地，改劃為公營房屋發展，預計提供1900伙。另鄰近粉嶺北第5區地皮，擬以地積比率6倍發展，擬建2400伙公營房屋。

此外，配合物流業發展，規劃署亦建議將粉嶺北第3區文錦渡路以西的土地，佔地約5.18公頃，現劃為「政府、機構或社區」用地，擬改劃為「其他指定（物流設施）」用途，地積比率7倍，預計可建樓面高達390萬方呎。

粉嶺北地料可建390萬方呎樓面

規劃署亦稱，除以上擬議修訂外，就古洞北、粉嶺北餘下階段範圍內在大綱圖上劃作住宅的用地，當局已檢視有關地皮的發展密度，以增加房屋供應。

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