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富達貝萊德法巴：美國樓市有調整無大跌

【明報專訊】大家應記得2008年的金融海嘯，乃由美國的次按爆煲而引發，那現在美國的加息潮，又會否戳破當地的高樓價泡沫，再次觸發全球金融震盪？今期本欄由富達國際全球首席投資總監Andrew McCaffery、貝萊德多元資產收益組合基金經理Michael Fredericks以及法國巴黎銀行財富管理香港首席投資策略師譚慧敏就此分析，3人對美國樓市後市看法不一，但普遍認同當地住宅樓價即使出現調整，也不虞大跌。

富達：美樓價息口齊升 負擔能力下跌

美國聯儲局主席鮑威爾去年底改口稱當地通脹並非暫時性（transitory）後，市場已預期當局將加快收水步伐。它亦於3月、5月及上月分別加息0.25厘、0.5厘及0.75厘。影響所及，美國30年定息按揭利率由去年底3.27厘急升至上月21日的6.04厘，前日則報5.81厘（見圖1）。

富達國際McCaffery昨日在投資研討會上回應記者提問時指出，近年美國住宅樓價急漲，加上今年以來當地按揭利率顯著上升，樓價負擔比率現已跌至10多年來低位（見圖2），這影響樓市銷售活動放緩，向前望的話，由於供應亦將陸續增加，而且消費者實際收入增長也正面臨挑戰，均限制了樓價進一步上升的空間。綜合來說，他認為美國樓市暫時不會有令人驚喜的表現。

貝萊德：樓市供求平衡 料價格趨平穩

貝萊德Fredericks指出，該行目前也密切注視美國樓市，而住宅樓價去年急升近兩成後，由於今年以來按揭利率也已接近倍升，這明顯影響負擔能力，故此樓價上升動力已見放緩。不過，Fredericks強調，要很清楚說明一點，目前美國樓市與2008年金融海嘯前明顯不相同，原因是銀行現時審批按揭的標準遠較當年嚴謹，未來隨着供應增加、需求增長放緩，樓市發展會更健康。

Fredericks表示：「根據定期公布的數據，美國住宅庫存正開始增加，而且按揭息率上升亦令投機需求減少，這令供求更加平衡，我們估計即使樓價短期上升動力放緩，也不會大升或大跌，這有利樓市長遠健康發展。」

另外，Fredericks認為，美國整體股市及債市，包括地產股，經過上半年價格顯著調整後，不少負面消息已充分反映，目前買入並持有12個月，有較大機會錄得正回報。

記者認為，若讀者同意上述觀點，可留意美國地產股ETF（美：XLRE），其價格於4月第三周由高位50.97美元回落，曾形成下降軌，6月第三周低見38.63美元，惟過去一個多月已掉頭回升，前周升穿下降軌後續漲，前日收報41.72美元（見圖3）。

法巴：已汲取海嘯教訓 難發生信貸事件

法巴譚慧敏則指出，雖然美國住宅樓市過去兩年非常蓬勃，但隨着今年以來聯儲局加快、加大力度加息，資金已有減慢流入的迹象，至於這會否導致樓價由升轉跌，她認為是有機會的，因此她強調目前投資當地樓市一定要很有選擇性，「例如已經上升很多的地區、樓價已經很貴的地區便不要選擇。」

譚慧敏分析，雖然根據過去數十年的往績，在美聯儲收緊貨幣政策過程中，往往會導致當地出現大規模債務違約的信貸事件，但由於2008年由次按危機引爆金融海嘯（見圖4）後，過去10多年當地監管機構已對樓市泡沫有所防範，例如銀行在審批按揭時便較過往審慎，故此即使是次美國加息周期引致類似當年的信貸事件，料不會來自樓市。

既然美國樓市現仍有不明朗因素，譚慧敏認為，可分散投資於全球房地產市場，避免風險過度集中於美國樓市，例如可留意歐洲房地產市場。「歐洲房地產市場之前的升幅不及美國，現時可以作為分散投資；而且房地產亦不止住宅，亦包括酒店及寫字樓，不少私募基金也是分散投資於全球不同地區房地產市場的不同板塊。」

明報記者 葉創成

[葉創成 名人樓市論壇]

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