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新盤低開 豫豐3年實蝕逾50萬沽 半新盤泓碧首「見血」 業主蝕一成易手

【明報專訊】屯門兆康NOVO LAND低價開盤後，屯門區二手交投近乎冰封，僅錄得零星成交，而個別物業投資者為急於套現換貨，更不惜蝕讓，其中屯門豫豐花園有業主以536.8萬元沽出2房單位，持貨約3年多實蝕近一成離場。NOVO LAND低開影響更不限於屯門區，新界各區均連錄低價或蝕讓成交，當中馬鞍山「半新盤」泓碧錄得首宗二手蝕讓個案。

明報記者 容婌維

受新盤低開拖累，二手樓蝕讓潮有蔓延之勢。美聯物業首席高級營業經理黃瑞麟表示，上述為豫豐花園8座中層G室，實用面積約450方呎，2房間隔連露台，新近以536.8萬元易手，實呎11,929元。原業主2019年4月560萬元購入，持貨約3年多後轉手，帳面蝕23.2萬元或約4%；若連使費計料實蝕逾50.9萬元或約9%。黃透露，原業主為投資收租客，因需套現換貨而蝕讓單位。

樓齡僅約兩年的馬鞍山泓碧，近日錄得首宗二手蝕讓成交。中原地產區域營業經理胡耀祖表示，泓碧3座中層K室，實用面積518方呎，2房間隔，原業主計劃換樓，早前開價878萬元放盤，議價後減價28萬元或約3%，以850萬元易手，實呎16,409元。原業主2019年4月以898.7萬元一手購入單位，持貨約3年多轉手，帳面蝕約48.7萬元或約5%；若連使費計料實蝕逾90.9萬元離場，實際蝕幅約一成。

第一城3房613萬沽 6年平手離場

沙田區近日接連錄得多宗低市價成交，美聯聯席區域經理翁凱傑表示，沙田第一城12座低層F室，實用面積484方呎，3房間隔，原業主起初叫價712萬元放盤超過一年，至近月累減99萬元或近14%，最新以613萬元易手，實呎12,665元，低市價約15%。原業主於2016年10月以約582萬元購入，持貨約6年，帳面獲利31萬元或約5%，惟連使費計後料僅近平手離場。據匯豐及中銀網上估價，上述單位估值介乎695萬至736萬元，即成交價較銀行估值低12%至17%。

金獅花園2房低見360萬

另外，大圍金獅花園2房戶失守400萬元大關。翁凱傑稱，金獅花園1期A座低層4室，單位實用270方呎，2房間隔，原業主開價400萬元放盤，新近減價40萬元或一成，以360萬元易手、實呎13,333元，低市價一成。

代理：兩成放盤業主有意賣轉租

不過，原業主於2004年9月以約55萬元購入單位，持貨近18年，帳面獲利305萬元或逾5.5倍。翁透露，近日樓價回調下，區內約兩成放盤業主有意轉賣為租，一般為持貨逾10年、持貨力較強的業主。

[香港地產]

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