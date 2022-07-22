NOVO LAND今起收票

【明報專訊】焦點新盤、樓花期長約1年的新地（0016）屯門兆康NOVO LAND第1A期，日前以折實均呎1.3萬元首推165伙後，今日正式接受入票。新地代理總經理陳漢麟表示，項目於剛過去的周三起對外開放設於九龍站環球貿易廣場的示範單位，市場反應熱烈，睇樓客源中，約七至八成屬年輕客戶群，但亦不乏家庭客及換樓客。
NOVO LAND第1A期開售前，整體一手成交雖然並不熾熱，但不乏高價成交；新地同系沙田瓏珀山2期，新售出King Tower 1 的20樓C室，實用面積1387方呎，成交價2738.93萬元、實呎1.97萬元；成交紀錄冊顯示，買家如不申請貸款可獲4%回贈，另有1萬元新地會會員回贈等。
路勁（1098）已屆現樓的元朗錦田山水盈，透過招標售出8號洋房、4房間隔，實用面積3197方呎連平台和花園等，成交價5930萬元（連車位）、實呎1.85萬元，為項目兩個月來首宗一手成交；買家成交期長約3年，但獲提前入住優惠。
市區方面，恒地（0012）港島堅道CAINE HILL，最新售出29樓B室，實用面積432方呎2房連平台特色戶，成交價1680萬元、實呎3.88萬元，再創項目呎價新高紀錄。翻查資料，項目日前售出的30樓實用面積446方呎A室2房連平台特色戶，成交實呎3.81萬元（成交價1700萬），原為項目最高呎價。同系啟德THE HENLEY，第1座40樓A室特色戶亦部署登場；單位實用面積1365方呎連平台及天台，3房雙套設計，賣點包括向海方向的落地玻璃總長度逾30米，客飯廳與套房同享啟德體育園及維港景。
英皇（0163）牽頭發展、已屆現樓的南區超級豪宅壽臣山15號，新推出11號洋房，於下周一上午10時至中午12時招標；上述洋房實用面積4726方呎另連花園及天台，4房4套設計。
另一邊廂，今年首季第五波疫情大爆發，新盤交投遭重創。美聯物業研究資料顯示，上月市場累積一手貨尾量（包括樓花及現樓）錄約15,092伙，較5月約14,371伙，按月增721伙或約5%，屬連升3個月，較去年12月錄約13,640伙，增1452伙或10.6%。