NOVO LAND今起收票

新地：年輕睇樓客佔八成

NOVO LAND第1A期開售前，整體一手成交雖然並不熾熱，但不乏高價成交；新地同系沙田瓏珀山2期，新售出King Tower 1 的20樓C室，實用面積1387方呎，成交價2738.93萬元、實呎1.97萬元；成交紀錄冊顯示，買家如不申請貸款可獲4%回贈，另有1萬元新地會會員回贈等。

路勁（1098）已屆現樓的元朗錦田山水盈，透過招標售出8號洋房、4房間隔，實用面積3197方呎連平台和花園等，成交價5930萬元（連車位）、實呎1.85萬元，為項目兩個月來首宗一手成交；買家成交期長約3年，但獲提前入住優惠。

市區方面，恒地（0012）港島堅道CAINE HILL，最新售出29樓B室，實用面積432方呎2房連平台特色戶，成交價1680萬元、實呎3.88萬元，再創項目呎價新高紀錄。翻查資料，項目日前售出的30樓實用面積446方呎A室2房連平台特色戶，成交實呎3.81萬元（成交價1700萬），原為項目最高呎價。同系啟德THE HENLEY，第1座40樓A室特色戶亦部署登場；單位實用面積1365方呎連平台及天台，3房雙套設計，賣點包括向海方向的落地玻璃總長度逾30米，客飯廳與套房同享啟德體育園及維港景。

英皇（0163）牽頭發展、已屆現樓的南區超級豪宅壽臣山15號，新推出11號洋房，於下周一上午10時至中午12時招標；上述洋房實用面積4726方呎另連花園及天台，4房4套設計。

上月一手貨尾破1.5萬伙 連升3月

另一邊廂，今年首季第五波疫情大爆發，新盤交投遭重創。美聯物業研究資料顯示，上月市場累積一手貨尾量（包括樓花及現樓）錄約15,092伙，較5月約14,371伙，按月增721伙或約5%，屬連升3個月，較去年12月錄約13,640伙，增1452伙或10.6%。

[香港地產]