新地半億打造2萬呎apm Garden

【明報專訊】踏入盛夏，加上政府第二期消費券將在8月初發放，各大型商場均部署推出推廣活動吸客。新地（0016）代理執行董事馮秀炎表示，一向重視商場戶外空間規劃，早前就觀塘地標式商場apm 2樓的apm Garden戶外空間，斥資5000萬元作美化工程，現時已竣工，花園佔地2萬方呎，打造為「至Chill好生活」的潮人花園，邀請四大國際級設計團隊，打造一系列互動藝術裝置及健體遊玩設施，汲取西班牙、澳洲及英國時尚達人對品味生活的詮釋，以獨特戶外藝術作品結合園林美景。
受惠於政府發放消費券下，apm今年上半年有約70個新租戶及續租商戶、涉約18萬方呎樓面，其中20%租戶是首次在港設立據點，而80%租戶是首次進駐東九龍。馮氏續稱，疫情下旗下商場出租率約97%至98%，在消費券帶動下，商場營業額及租金已接近重返疫情前水平。她預計7及8月屬傳統暑假消費旺季，集團斥資800萬元為apm推廣，在消費券效應下，進一步刺激消費氣氛，預計apm人流及生意按月分別上升30%及20%。
她展望下半年本地疫情維持穩定，就業率和市民收入改善，加上次輪消費券刺激下，料將對零售業帶來支持，同時希望政府盡快通關，與海外接軌。
除上述apm Garden外，新地亦正局部翻新銅鑼灣世貿中心商場，馮透露工程接近完成，首階段在9月重開部分樓面，預計今年底全面開放。至於集團同系觀塘巧明街全新商業項目的商場部分，預計最快明年底開業，將於短期內展開招租工作。