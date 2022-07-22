新地半億打造2萬呎apm Garden

料暑假商場生意升兩成

受惠於政府發放消費券下，apm今年上半年有約70個新租戶及續租商戶、涉約18萬方呎樓面，其中20%租戶是首次在港設立據點，而80%租戶是首次進駐東九龍。馮氏續稱，疫情下旗下商場出租率約97%至98%，在消費券帶動下，商場營業額及租金已接近重返疫情前水平。她預計7及8月屬傳統暑假消費旺季，集團斥資800萬元為apm推廣，在消費券效應下，進一步刺激消費氣氛，預計apm人流及生意按月分別上升30%及20%。

世貿中心商場料年底全面開放

她展望下半年本地疫情維持穩定，就業率和市民收入改善，加上次輪消費券刺激下，料將對零售業帶來支持，同時希望政府盡快通關，與海外接軌。

除上述apm Garden外，新地亦正局部翻新銅鑼灣世貿中心商場，馮透露工程接近完成，首階段在9月重開部分樓面，預計今年底全面開放。至於集團同系觀塘巧明街全新商業項目的商場部分，預計最快明年底開業，將於短期內展開招租工作。

[香港地產]