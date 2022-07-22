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地監局半年接106宗代理投訴 按年跌45%

【明報專訊】上半年疫情下令樓市交投大跌的同時，涉及代理投訴個案亦大減。地產代理監管局（下稱地監局）主席廖玉玲回顧今年上半年時稱，半年來共接獲106宗涉及代理投訴個案，較去年同期大幅減少45%，最常見的投訴類別包括不妥善地處理臨時買賣合約（或臨時租約）、發出違規廣告、就保證租金回報作錯誤或具誤導陳述，以及提供不準確或具誤導的物業資料。

另有14宗與一手物業有關，而境外物業投訴則有11宗，較去年同期16宗減少約30%。

182人遭採行動或處分

當局在今年上半年共巡查一手樓盤379次，巡查地產商舖225次，分別比去年同期下跌37%及53%。網上物業廣告抽查次數則上升19%至669次。經巡查發現的違規個案有49宗，比去年同期下降33%，當中涉及違規廣告佔最多，有35宗，部分屬於技術違規，如未有透露物業編號等。地監局上半年對182名持牌人或前持牌人採取行動或處分，包括撤銷27個牌照及暫時吊銷6個牌照。

另受第五波疫情影響，今年上半年多場考試取消，地產代理考生人數僅錄得3234人次，較去年同期大幅減少46%。雖然考生數目減少，但今年上半年個人牌照達41,493個，較去年同期增1.23%。對於近年不少港人購買境外物業，地監局稱會繼續加強教育，以提高他們對相關風險的警覺及自我保障意識，更推出最新的標語「境外樓花買唔買？計過風險先好買！」邀請各地產代理公司在宣傳資料或廣告中採用該標語。

[香港地產]

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