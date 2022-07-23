CCL兩月內再失守180點

富輝3房708萬沽 3年實蝕6%

受加息陰霾影響，二手市場再錄蝕讓個案。中原地產分區營業經理陳鴻霆表示，馬鞍山富輝花園2座中層D室，實用面積570方呎，3房間隔，以708萬元已補價易手，實呎12,421元。原業主2019年710.8萬元已補價購入，趁3年額外印花稅鬆綁後即沽貨，帳面蝕讓約2.8萬元離場，若連使費計，實蝕約46萬元或6%。陳續稱，馬鞍山區本月暫錄約42宗成交，較上月同期約48宗減少約6宗或13%。

二手交投放緩，但十大屋苑荔枝角美孚新邨，本月成交量回升。中原副分區營業經理馮健平表示，美孚新邨本月至今暫錄得12宗成交，已超過上月全月11宗，平均實呎12,745元。

馮續稱，美孚新邨最新成交位於5期中層B室，實用面積509方呎，2房間隔，以670萬元易手，實呎13,163元。原業主2008年11月217萬元購入，持貨13年多，帳面獲利453萬元或逾2倍。

另外，中原地產分行經理楊錦河表示，紅磡黃埔花園11期8座中高層F室成交，實用面積505方呎，2房間隔，原業主最初開價838萬元，議價後減價38萬元或4.5%，獲同區客以800萬元承接，實呎15,842元，屬市價水平。原業主2010年11月485萬元購入，帳面獲利315萬元或65%。