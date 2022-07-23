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西營盤醫院道住宅地收11標書 賣地計劃最細官地 買方須保養石牆古樹

【明報專訊】西營盤多年未有官地推售，今年度推出蚊型住宅官地、位於醫院道地皮，屬賣地計劃內最細的住宅官地，可建樓面4.3萬方呎，吸引不少發展商入標，部分龍頭發展商未見蹤影。地政總署共收到11份標書，大部分發展商以獨資入標，包括恒地（0012）、信置（0083）、嘉華（0173）、英皇國際（0163）、漢國置業，另百利保（0617）伙富豪酒店（0087）入標。

可建4.3萬呎 最高估值8.5億

新地副董事總經理雷霆稱，因地皮發展規模太細，未有參與競投。有入標的漢國置業，其董事李振彪則表示，地盤位置佳，惟可建樓面不多，發展有限制，建築亦有難度，出價已考慮到相關情况。

普縉助理總監（估值及諮詢）李雋傑表示，雖然地盤範圍外東北面有現存擋土石牆，以及6棵石牆古樹，賣地章程列明買方須負責其維修和保養責任，並須就古樹提交評估及調查報告，但因項目投資金額不大，故仍吸引不少發展商入標。

上述地皮毗鄰為恒地高街匯賢居，指定作私宅用途，地盤面積僅5372方呎，最高可建樓面約4.3萬方呎。 綜合市場估計，地皮估值約5.6億至8.5億元，預計每方呎樓面地價約1.3萬至1.98萬元。

安達臣道商業地下周五招標 估值近12億

另地政總署公布，將公開招標出售在位於觀塘安達臣道對出一幅商業用地，地盤面積約6.32萬方呎，指定作非工業用途，最高可樓面約13.92萬方呎。發展局長甯漢豪本月公布賣地計劃時表示，該地位於安達臣道石礦場房屋群比較中央的位置，可作零售及餐飲等商業用途，服務區內居民。綜合市場人士估計，地皮估值約7.42億至近12億元，預計每方樓面地價介乎5300至8300元。

堅尼地道項目再申寬高度限制

此外，太古地產（1972）前主席兼行政總裁簡基富旗下The Development Studio持有的灣仔堅尼地道33至35號項目，今年初被城規會否決其改劃住宅申請後捲土重來，再向城規會申請略為放寬建築物高度限制，以作分層住宅用途。據城規會文件顯示，地盤面積約7704方呎，計劃以地積比率近8倍發展，興建一幢不多於28層高住宅物業，物業高度由主水平基準以上120米，增加8.29%至129.95米，以作住宅發展，樓面涉約6.16萬方呎，提供75伙。

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