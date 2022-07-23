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形薈1房月租1.65萬 低3年前5%

【明報專訊】雖然近月不少內地生搶租，但部分屋苑租金仍然回軟，其中主打細單位的筲箕灣形薈，一個1房單位以月租1.65萬元租出，租金較3年前下跌1000元；而東涌東環一個2房單位則以1.38萬元租出，輕微低於市價水平。

中原副分區營業經理李嘉儀表示，形薈2座低層F室，實用面積360方呎，1房間隔，以月租16,500元租出，實用呎租46元。他表示，加息陰霾下，預計供款壓力增，故急於出租單位，是次租金較2019年月租17,500元低1000元或逾5%。業主2016年685.9萬元買入，持貨約6年，租金回報2.9厘。

東涌本月租賃暫110宗

另中原地產高級資深區域營業董事范偉康表示，東涌區本月至今暫錄約110宗租賃成交，其中東環2B座高層03室，實用面積479方呎，2房間隔、設開放式廚房，原叫租1.5萬元，減價1200元或8%後，以1.38萬元租出、實用呎租29元，稍低於市價水平。業主2015年9月582.27萬元購入，持貨近7年，租金回報約2.8厘。

兩內地生1.3萬合租一城2房

不過，市場再錄內地生來港租樓個案，沙田第一城50座高層H室，實用面積304方呎，2房間隔，獲兩名內地女研究生以月租1.3萬元承租，實用呎租42.8元。業主2年前以543萬元購入，租金回報約2.9厘。屋苑本月錄約53宗租務成交，較上月40宗多逾三成。

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