iCITY廣告涉失實 地政署促糾正

資料顯示，iCITY為新式工廈，共提供601個工作室，市場消息稱項目今年初開售，目前累售約130間，佔工作室總數約22%。據悉，項目的廣告宣傳資料宣稱，事件涉處所用作工作室，包括智能視像會議室、用於錄影、錄音和直播的工作室，以及電競遊戲室等，並附有劃分為運動區、休閒區、餐飲區及/或共享工作空間的園林平台及設計作垂直生活的獨立單位，惟相關政府租契已訂明涉事地段僅限作「工業及/或倉庫用途」（即准許用途）。

金朝陽：沒意圖誤導

地政總署強調，在此等帶有上述用途條款的租契，該地段內的工業用途必須涉及製造工序（與近年批出的工業用地不同，租契內會載有用途條款容許有關用地作較廣泛的用途，包括分區計劃大綱圖中「工業」地帶內准許的非污染工業用途，以及其他諸如藝術工作室、設計及媒體製作等用途）；至於地段內的倉庫用途必須包括儲存物品及/或發送物品前的暫時寄存及存放，而居住用途一律禁止。

地政總署要求涉事地段業權人停止作出任何失實或誤導陳述，並須立即通知已經簽立或將會簽立買賣協議或類似文件的買家、準買家及其他人士，該廣告宣傳資料所述的非工業用途與准許用途不符，以及採取或促使採取必要的補救措施，以便糾正任何違契情况。

署方亦已提醒涉事地段業權人，如擬使用該地段作任何未獲准許的用途，必須先向該署提出租契修訂或豁免書申請。倘若申請獲得批准，涉事地段業權人須遵守政府所訂的適當條款及條件，包括繳付地價和行政費。