太古城2房減價150萬易手 實呎16695元

中原地產資深區域營業董事趙鴻運補充，太古城本月暫錄約10宗成交，較上月同期的17宗減少41%，平均實呎約19,515元。他分析指，成交偏少主要是願大幅減價盤源有限，另美國或再加息存隱憂，另發展商積極推售新盤亦分薄購買力所致。

另火炭晉名峰有單位減價易手。世紀21奇豐助理區域營業董事周淑萍表示，有關單位為B座低層C室，實用面積753方呎，3房連套房間隔，原業主早在2019年6月起放售，連租約以1350萬元放售，惟近期樓市轉靜，業主見放盤逾3年，故願意減價出售，議價後以120萬元或8.8%、以1230萬元連車位售出，實呎16,335元。原業主2010年7月以675萬元購入，持貨12年，帳賺555萬元或82%離場。

寶盈花園2房未補價469萬沽

居屋亦錄減價成交，世紀21物業（將軍澳）經理魏仕良表示，將軍澳寶盈花園最新錄減價成交，單位為1座高層J室，實用面積427方呎，2房戶享開揚景，原業主今年4月以530萬元放售，近日獲綠表買家垂青，雙方議價後以468.8萬元（未補地價）易手，較最初叫價低61.2萬元或12%，實呎約10,799元。原業主2001年2月以約83.8萬元購入物業，持貨逾21年，帳面獲利385萬元，物業期內升值約4.6倍。資料顯示，同類型單位3座高層F室，實用面積431方呎，在本月初以505萬元（未補地價）易手，即上述成交不足一個月內跌約7%。

NOVO LAND兩天收逾6000票

一手市場方面，新地（0016）旗下屯門NOVO LAND第1A期以首批折實均呎約1.3萬元、低於同區二手約兩成搶攻，成新盤市場焦點。昨日是項目首個周末對外開放示範單位及收票，吸引不少準買家到示範單位參觀，高峰時，排隊人龍由售樓處的電梯大堂排至下一樓層。據悉，項目在過去兩天收逾6000票，若以首張價單推出165個單位計，超額認購逾35倍，發展商擬於短期內加推單位，計劃在本周開售。

[香港地產]