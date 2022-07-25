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NOVO LAND三日累收逾9000票 超購33倍 折實均呎1.38萬加推100伙

【明報專訊】上周以低同區市價逾兩成公布首張價單的新地（0016）屯門兆康約1年長樓花NOVO LAND第1A期，連日來收票理想，昨以折實均呎13,858元加推100伙，相對上周首張價單折實均呎13,188元調高約5%，但撇除樓層及景觀因素，料屬原價水平。市場估計，項目過去3日收逾9000票，以已公布2張價單共265伙計，超額約33倍。

明報記者 林尚民

作為焦點大盤的NOVO LAND第1A期，最新加推的2號價單涉100伙，維持最高15%折扣（建築期最高折扣為12%），整批折實均呎13,858元。

加推單位只有兩三房戶

今張價單提供83伙2房戶及17伙3房戶，實用面積419至676方呎，惟不包括入場門檻最低的開放式戶及1房戶，價單定價675.9萬至1052.2萬元、實呎15,317至17,212元，折實價由574.51萬至894.37萬元、折實實呎由13,019至14,630元。

入場單位為Elverum第1座3樓B室，實用面積419方呎、2房開放式廚房設計，折實價574.51萬元，折實實呎13,711元；項目亦首推Elverum第1座A1單位，屬3房一套間隔，配開放式廚房連趟門，實用面積676方呎，折實入場費約880萬元起，折實實呎1.3萬元。

昨錄逾1.2萬人睇樓 創單日新高

新地代理總經理陳漢麟表示，NOVO LAND第1A期開放設於九龍站環球貿易廣場的示範單位，參觀人流絡繹不絕，周日更錄逾1.2萬人次睇樓，創項目單日參觀人數新高。

市場估計，NOVO LAND第1A期過去3日累收逾9000票，以兩張價單共265伙計，超額約33倍。翻查資料，若以首3日計，是次NOVO LAND第1A期，為去年10月中洲推售火炭星凱．堤岸後，首3日收票最多之新盤。

周末錄13宗一手成交 HENLEY佔6宗

綜合市場資訊，過去兩日一手市場估計僅錄約13宗成交，比上個周末錄得約141宗，按周跌逾九成，料為近4個月來最少成交周末，其中恒地（0012）啟德THE HENLEY系列佔6宗。

恒基物業營業（一）部總經理林達民表示，THE HENLEY上周正式公開以日系風格裝修的THE HENLEY II第1座12樓G室、實用面積380方呎1房連衣帽間單位，以992萬元售出、實呎2.61萬元，項目亦獲買家以逾2400萬元購兩伙。

綜合市場資訊，7月迄今整體一手成交累錄約540宗，即使NOVO LAND第1A期趕及本月底前推售，連同其他餘貨，相信全月一手成交量，仍會低於6月全月錄約1300宗。

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