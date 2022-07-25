moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

九龍新界3新盤 涉近2100伙快登場

【明報專訊】新地（0016）屯門兆康NOVO LAND第1A期公布開價後，未來一個月新盤市場，將聚焦3個全新項目，其中一個位處東九龍啟德的跑道區，另外兩個位處新界區，3盤合共提供近2100伙（見表）。

雖然近日新冠疫情有回升之勢、加上市場仍受加息陰霾影響，但發展商開盤意欲未見急劇減退。繼奉行「月月有樓賣」的新地於上周公布屯門NOVO LAND第1A期開價後，3個市區及新界全新盤亦將展開宣傳活動。

啟德跑道區新盤 今展開推廣

市區方面，估計短期將登場的焦點盤為會德豐、新世界（0017）、恒地（0012）及帝國集團合作的啟德跑道區承豐道23號項目，第1、2期各涉648和571伙，合共1219伙，預計2023年8月落成，樓花期約13個月，已於6月獲批預售樓花同意書，今日展開推廣。

上述承豐道23號項目，位處中海外（0688）去年開售的維港1號旁，以香港兒童醫院及東九龍內海景為主，料屬跑道區第二個登場新盤，項目樓書及示範單位據悉正在趕製中。

馬適路1期603伙 料快獲批預售

至於新界較大規模的全新樓盤，為恒地（0012）旗下預計明年3月落成、樓花期長約8個月的粉嶺北馬適路8號項目，第1期涉603伙，預計最快兩周內獲批預售樓花同意書，部署8月開售。

項目約80%單位屬開放式及1房戶。恒地表示，馬適路項目由5幢大廈組成，單位總數約1600伙，而率先推出的屬第A、B座（即第1期涉603伙），戶型由開放式至3房；第2期將於稍後申請預售樓花。

林海山城最快本周開放示範單位

豪宅方面，希慎（0014）及香港興業（0480）合作、已屆現樓的大埔露輝路36號林海山城，上周已經上載樓書，料最快本周向傳媒開放現樓示範單位，及公布具體銷售部署。

林海山城提供262個分層戶及洋房，當中標準分層戶160伙，實用面積1078至2526方呎；分層特色戶66伙，實用面積1010至3760方呎，涵蓋2房至4房戶。另有36幢洋房，當中34幢實用面積3245至5341方呎，設4房雙套、4房4套、5房雙套，共3款戶型；至於兩幢「尊貴大屋」，其中「林海徑1號」，實用面積達8030方呎，5房5套間隔，為大埔區數一數二的「巨無霸」洋房。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款