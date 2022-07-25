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十大屋苑周末13成交 創7周新高

【明報專訊】發展商以低市價推盤搶佔市場購買力之際，部分二手業主面對現實願意減價促銷，帶動十大屋苑交投回升，過去兩日十大屋苑錄約13宗二手買賣，按周回升逾85%外，更創近7個周末即約1個半月最多成交，惟買賣中不乏微利成交，當中鰂魚涌太古城有兩房戶以990萬元易手，原業主持貨5年帳面獲利不足一成。

中原地產統計，十大屋苑過去2日錄約13宗成交，按周增加6宗或85.7%，創7周即約1個半月新高，惟鰂魚涌康怡花園、藍田麗港城、將軍澳新都城、東涌映灣園仍錄零成交。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指出，一手市場帶頭減價，令不少二手業主陸續面對現實，擴大議價空間以吸引買家。

美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明則表示，雖然受加息陰霾影響，惟市民置業需求大，二手交投靠穩，急於出貨的業主若進一步下調叫價，有望吸引準買家承接。

美孚445呎戶629萬沽 業主料僅平手

事實上，二手市場不乏減價成交。美聯物業高級區域營業董事吳志輝表示，荔枝角美孚新邨2期百老匯街35號中層B室，實用面積445方呎、原則1房間隔，原業主上月叫價650萬元，新近減價至629萬元成交、實呎14,135元，即減價21萬元或3%；原業主2019年1月以595萬元購入，帳面僅賺34萬元或約6%，扣除使費後料平手離場。

中原地產資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城過去兩日連錄2宗成交，其中金山閣高層E室，實用面積593方呎2房間隔，上月中以1140萬元放盤，累減約150萬元或13%，以990萬元售出、實呎16,695元；原業主2017年以902萬元購入，帳面只賺88萬元或9.8%。

太古城2房990萬易手 5年帳賺一成

中原地產高級分區營業董事伍錦基指出，於2018年推售、2020年入伙的將軍澳房協項目翠嶺峰，新錄首宗兩房二手成交，為高層F室，實用面積464方呎2房戶，原業主最初叫價590萬元（未補地價），最新減價至548萬元售出，實呎11,810元，即減價42萬元或7%；原業主2018年以418.2萬元購入，帳面賺約129.8萬元，賺幅約31%。

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