嘉亨灣海景特色戶 月租7.9萬 回報2.8厘

HENLEY開放戶減價14%後 呎租56元

東九龍啟德區內，多個新盤陸續落成，其中THE HENLEY系列近日以現樓形式發售，帶動租務市况。香港置業首席聯席董事曹婉琴表示，THE HENLEY B座高層H室，實用面積約216方呎開放式間隔、望園景，業主以1.4萬元放租約半個月，吸引外區客洽詢，經議價後減價2000元或14%、以1.2萬元租出，實呎租金約56元，新租客為單身客；業主去年6月以約644.2萬元購入，享租金回報率約2.2厘。

GRAND MARINI 3房呎租30元

將軍澳日出康城半新盤GRAND MARINI，有全新未住過的3房單位獲承租。美聯物業首席高級營業經理黃家迎指出，GRAND MARINI第2B座中層D室，屬實用面積652方呎3房間隔，內籠企理，吸引同區家庭客承租，業主原叫租2.1萬元，議價後減1700元或8%，以1.93萬元租出、實呎租金約30元；業主2020年3月以938.5萬元一手購入，享租金回報率約2.5厘。

7月物業買賣登記 料4個月新低

另據中原地產研究部最新統計，截至7月20日，本月整體樓宇買賣合約登記（包括住宅、車位及工商舖物業）暫錄3147宗、涉265.1億元（具體反映6月成交市况），預計7月全月錄約4700宗、涉380億元，較6月錄6290宗及531.6億元，按月分別跌25%及28.5%，宗數、金額料均屬今年3月錄3828宗、涉348.3億元後的4個月新低。