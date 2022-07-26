MIAMI QUAY I最快本季推 涉648伙 1至2房戶佔85% 勢成PARK PENINSULA頭炮

明報記者 容婌維

會德豐地產常務董事黃光耀表示，MIAMI QUAY以國際著名海濱都會邁阿密為設計藍本，為住客打造邁阿密式臨海生活。黃續稱，樓盤將參考一線海景項目售價，亦將持續留意加息對市場的影響，開售價將是買家能接受水平，項目最快本季推售，現時集中軟銷工作，讓買家增加對PARK PENINSULA（即早前9家發展商為啟德跑道區之命名）認識。MAIMI QUAY由新世界負責建造、會德豐推售，料屬9家發展商宣布共同打造啟德PARK PENINSULA後，區內首個開售新盤，預計落成日期為2023年8月底，距今13個月。

NOVO LAND第1A期4日收票破萬

新界區方面，新地（0016）以低市價推出的屯門兆康NOVO LAND第1A期，截至昨午4時，4日內暫累收逾1萬票，以首兩張價單共265伙計，超額認購逾36倍。新地代理總經理陳漢麟表示，項目過去周日錄得逾1.2萬個參觀人次，客源中用家與投資者比例約6比4。陳續稱，最快日內加推3號價單，將涵蓋更多開放式及3房單位，並傾向以原價加推，而項目很大機會周末首輪開售。

另外，昨日一手豪宅錄得大手成交，遠展（0035）旗下已屆現樓的大埔公路沙田嶺段畢架‧金峰，昨錄得同一組大手客斥資1.01億元，連購3伙分層3房單位，據悉買家毋須繳付辣稅。最新售出的單位包括11樓頂層A室連天台特色戶，3房3套間隔，實用面積1542方呎連天台和平台，成交價4444.8萬元，折合實呎28,825元，創項目4月開售以來的呎價及成交價新高。另外2伙售出單位實用面積1334及1033方呎，同樣屬3房設計，成交價3154萬及2529.8萬元，實呎2.36萬及2.44萬元。項目今年4月開售至今累售36伙，佔全盤66伙（包括4幢獨立屋）約55%，套現總額逾7.6億元。

碧麗軒複式戶逾1.2億破頂沽

華懋薄扶林碧麗軒，昨透過招標售出一伙複式連天台戶，位於單位10（連同地下停車位8號及停車位9號），實用面積2645方呎，4套房間隔，成交價1.245億元，實呎約4.7萬元，創屋苑成交價新高。項目共招標售出6伙複式，共套現逾4.78億元。