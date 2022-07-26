凱雷亞太區總部 進駐The Henderson

將租用2萬呎樓面

恒地公布，公司與凱雷落實承租協議，凱雷及旗下的附屬公司包括阿爾卑斯投資合伙有限公司（AlpInvest Partners Limited）將租用約2萬方呎辦公室樓面。恒地又稱，The Henderson預計於2023年落成，對於是次租務合作，恒地主席李家誠表示，很高興獲得凱雷信任，選擇將其亞太區總部遷往The Henderson，以繼續擴充其在當區逾20年的業務發展。事實上，去年藝術及奢侈品拍賣行佳士得亦確定承租The Henderson四層寫字樓，合共約5萬方呎樓面，作為佳士得在香港首個常設拍賣中心和藝廊。

「物流張」放售屯門工廈 市值逾13億

另外，世邦魏理仕表示，由資深投資者「物流張」張順宜持有的屯門洪祥路3B號工業大廈現正招標，並於9月7日截標，市值介乎13.5億至13.8億元。上述項目佔地約36,314方呎，屬丙類地盤、三面單邊，總樓面約317,636方呎，新買家可選擇重建大廈或改裝。世邦魏理仕香港家族及私募投資辦公室副董事甄梓謙表示，受惠政府活化工廈政策，該地段地積比率可放寬至11.4倍，重建面積可達413,980方呎。

魯連城4900萬購堅道舖 回報2.4厘

資料顯示，西半山堅道61號宜昌樓地下連閣樓，面積約2417方呎，上月以4900萬元易手，呎價約2.03萬元，買家以PEAK CENTURY HOLDINGS LIMITED作登記，公司董事為曾為已故新世界（0017）創辦人鄭裕彤掌櫃的富商魯連城及其家族成員。該舖現由食肆以每月10萬元承租，租金回報約2.4厘。原業主於2005年以1620萬元購入，持貨約17年，帳面獲利3280萬元或逾兩倍。