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榮光街重建項目今起收意向 最高估值33億

【明報專訊】市建局近月先後推出土瓜灣多個重建項目，該局昨公布，旗下榮光街/崇安街發展項目，即日起招收意向書，並於8月9日截止。據市場估計，項目市值約30億至33億元水平。

可建近28萬呎 涉約560伙

上述榮光街/崇安街項目，地盤面積約30,957方呎，最高可建樓面約27.86萬方呎，據政府早前公布，項目將提供約560個單位。市建局又指出，成功取得該項目的發展商及財團，須按發展協議中列明有關九龍城土瓜灣小區發展的「總體設計要求」作為興建新發展項目的藍本，與毗鄰的市建局重建項目產生協同效應，以達至整個小區的重整及規劃更完整及一體化，促進該小區的連接性和步行環境，並以更具特色的「地方營造」及智慧元素，提升該區的宜居性。萊坊估價及諮詢部高級董事方耀明估計，項目估值約30億至33億元水平，即每方呎樓面地價約1.1萬至1.2萬元。

另外，由怡華置業鍾氏家族持有的佐敦德昌里16、16A、18、20、22及22A號物業約83.96%業權，現委任仲量聯行作獨家代理放售，市場人士估計，物業市值約1.8億元。上述物業樓高8層，於1965年落成，為混合用途大廈，地盤面積約3688.43方呎，總實用面積約18,557方呎，物業現址劃為「住宅（甲類）」用地，若統一業權後，以純住宅發展規劃，地積比率為7.5倍；若以商住混合發展規劃，地積比率可至9倍。

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