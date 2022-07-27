NOVO加推123伙 周六首輪賣336伙 暫收約1.3萬票 明截票有力問鼎今年票王

明報記者 容婌維、林尚民

對上最低入場費單位位於2座5樓K室，實用247方呎，開放式間隔，折實價329.71萬元，折實實呎13,349元。昨天加推的價單3號，涵蓋64伙開放式戶、13伙1房戶、22伙2房戶及24伙3房戶，實用由214至676方呎，價單訂價由386萬元至1097.1萬元，呎價由15,595元至18,150元；發展商維持即供最高15%折扣，折實價由328.1萬至932.53萬元，折實實呎價介乎13,255元至15,427元。

首輪開售佔已開價388伙近九成

值得留意，發展商首3張價單合共388伙，惟首輪僅推售其中336伙或約87%。以首輪開售336伙計，折實價由328.1萬至932.53萬元，折實實呎介乎12,187至15,427元；入場單位為Elverum 1座2樓F室（價單3號），屬實用214方呎開放式戶，另連27方呎平台，折實價328.1萬元，折實實呎15,331元，屬首3張價單中售價最低單位。新地副董事總經理雷霆表示，價單3號涵蓋景觀較佳的單位，是次屬原價加推；NOVO LAND 連日認購反應熱烈，已具備一切火熱紅盤勢頭，未來數周銷情熱爆可期。

項目自上周五起接受認購登記，市場消息稱，5日內收約1.3萬票，以首輪開售336伙計，超額約37倍。項目首輪於明晚8時截票，有力打破今年4月開售信置（0083）等錦上路站柏瓏I，於7日內累收約1.35萬票的今年收票最高紀錄。銷售安排顯示，首輪將設3個組別揀樓，A1組買家可購買1伙3房單位，A2組買家需購買最少2伙至最多4伙單位（需包括指定單位），Ｂ組買家可購買最少1伙至最多2伙單位。

恒地粉嶺北項目今命名

新界區今季繼續成為新盤主要戰場，除NOVO LAND外，恒地（0012）粉嶺北馬適路項目亦於今日公布命名。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民稱，項目最快日內獲批預售，若文件批核進度順利，亦會隨即開價。他續稱，項目為政府公布北部都會區後，粉嶺北首個新盤，定價會以馬適路以南二手屋苑近日成交價作參考，而首批有機會以吸引價推出。上述項目由5座住宅大樓組成，合共提供約1600伙，其中正申請預售的第1期將提供603伙，預計2023年3月落成，樓花期長約8個月。