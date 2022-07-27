嘉華5.5億奪醫院道地 樓面呎價1.28萬

翻查資料，嘉華對上一次獨資中標住宅官地，要追溯至2016年12月，以逾58億元、每方呎樓面地價10,220元中標啟德第1K區2號住宅官地，項目已發展為嘉峯匯，並在2019年12月以樓花形式推售。嘉華國際營業及市場策劃總監（香港地產）溫偉明表示，港島區地皮買少見少，而地皮景觀佳，形狀四正，可塑性高，料落成後景觀開揚，將有一定捧場客。他認為地價合理，眾多發展商入標，亦反映發展商對香港樓市有信心。項目將以豪宅為主打，但暫時未決定開則，預計投資額在10億元內。

溫偉明料投資10億主打豪宅

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚認為，中標價較預期低，每方呎樓面地價與港島區舊樓價相差不遠，或在美國加息陰霾下，發展商出價更趨審慎。嘉華中標的醫院道地皮，毗鄰為恒地（0012）高街匯賢居，地皮指定作私宅用途，地盤面積僅5372方呎，最高可建樓面約4.3萬方呎，並設每伙實用面積最小為280方呎的限呎條款，中標者須為地皮中6棵石牆古樹作保育及興建公共通道。

此外，有財團去年6月就北角繼園街項目提交改劃後撤回，新近再提交改劃申請。據城規會文件顯示，上述申請地點位於新世界（0017）柏蔚山旁的地盤，因該地帶坐落於綜合發展區，申請人需要整個地段，包括柏蔚山一併作申請，而該財團實際上持有地盤南面的舊樓項目。有關申請主要是修訂項目西面範圍，申請人擬議作兩期發展，劃分為2A及2B期兩期發展，其中申請人已整合業權，位於地盤南面的2A期，擬建一幢28層高的住宅大樓、2層平台分別作住客會所及園林花園用途，擬議發展的住用總樓面約22.2萬方呎，提供310伙。2B期發展包括4幢28層高的住宅大樓，總樓面約54.52萬方呎，提供約540個單位。