雲海3房1085萬沽 4年實蝕約一成

中原地產分區營業經理陳鴻霆表示，雲海榕海臺2座中層E室，實用面積592方呎，3房1套房間隔，以1085萬元易手，實呎18,328元。原業主於2018年1209.5萬元一手購入，持貨約4年，帳面蝕讓約124.5萬元，不過由於發展商當年為買家提供部分現金回贈，估計扣除現金回贈，再連使費計算後料實蝕約140萬元或11%。

陳鴻霆續稱，部分買家擔心美國聯儲局本周加息，加上一手新盤搶客，二手市場觀望氣氛濃厚，馬鞍山本月暫錄約50宗成交，較上月同期約65宗減少約23%。

維景灣畔2房816萬沽 逾3年實蝕7%

除新晉屋苑外，大型指標屋苑亦錄蝕讓，中原分行經理黃仕斌表示，將軍澳維景灣畔1座低層G室，實用面積512方呎，2房間隔，望內園景，以815.8萬元易手，實呎15,934元。原業主2019年5月以823.8萬元買入，持貨逾3年，帳面蝕讓8萬元，若連使費計料實蝕逾57萬元或約7%。

昇悅居3房1165萬易手 低同類1年前一成

另外，部分屋苑亦錄低價買賣，美聯物業首席高級營業經理黃永財表示，西九四小龍之一的荔枝角昇悅居，實用面積698方呎的5座中層E室，3房1套間隔，去年5月叫價1348萬放售，但近日怕加息後前景不明朗而減價，以1165萬元售出，實呎16,691元。

屋苑對上一個同類成交於去年5月錄得，屬同座中高層E室，同屬實用698方呎3房1套間隔，當時以1348萬元易手、實呎19,312元；換言之，是次成交較逾1年前回落183萬元或逾13%。今次沽貨之原業主，2010年以約565萬元購入，持貨約12年，帳面獲利600萬元或逾1倍。