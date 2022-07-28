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官方樓指半年累跌3.4% 見年半低位 幾近抵消去年升幅 分析：通關成下半年救命草

【明報專訊】上半年本港備受第五波疫情大爆發影響，加上本港加息陰霾下，樓價反覆回落。差餉物業估價署最新公布，上月份本港私宅售價指數最新報380.5點，為1年半以來新低，按月跌幅亦由5月份的0.16%擴大至1.14%。總計上半年累跌約3.4%，除為2020年初本港爆疫以來最大半年度跌幅外，更幾乎完全抵消去年全年升幅。有業界人士稱，本港樓市受新冠疫情回升、美國加息兩大負面因素夾擊，可謂「震散」樓價，而樓價能否下半年反彈，通關將被視為樓市的一根救命稻草。

明報記者 林尚民

差估署最新公布，上月份本港私宅售價指數最新報380.5點，按月跌1.14%；有關指數已連跌兩個月，5月份指數按月已下跌0.16%。換言之，樓價跌幅進一步擴大，而指數兩個月累跌達1.3%，最新指數更為2020年12月錄得379.9點後的新低，亦較2021年9月的歷史高位398.1點累跌4.42%。

半年跌幅為爆疫以來最大

政府今年2月公布進一步放寬高成數按揭門檻，即市場所稱的「波叔Plan」，一度令4月整體售價指數反彈1.07%，不過，在整體樓市調整下，大單位售價指數近月又再回軟。資料顯示，實用1076方呎以下的A、B及C類中小型單位，最新售價指數報383.2點，按月跌1.14%，而實用1076方呎或以上的D、E類大型單位，樓價指數最新報314.8點，按月跌1.56%。總結今年上半年，整體私樓售價指數累跌約3.4%，較去年下半年度跌幅0.03%明顯擴大，並為2020年初新冠疫情在港爆發以來，半年度最大跌幅，而2021年全年差估署私樓售價指數累升約3.7%，亦幾乎全被蒸發。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，6月差估署樓價指數，主要反映5月中至6月上旬市况，當時美國大幅加息四分之三厘，亦碰上疫情略有反彈，導致市場表現審慎，買家入市步伐減慢下，二手業主需擴大議價空間及減價，導致樓價跌幅加大；而近期整體形勢無大改變，新盤以貼市價、甚至低於市價推出首批單位「搶灘」，對二手市場持續構成壓力，加上市場預期美國仍將以較急步伐調升息口，進一步令二手市場交投出現拉鋸轉淡局面，對「價」及「量」均帶來壓力，預料下次公布的7月樓價指數，有機會再跌1%左右。

疫情回升加息壓力夾擊 料下月再跌

展望下半年走勢，陳海潮認為要視乎疫情進展，倘疫情維持受控，並能加快通關步伐，將成市場一根救命稻草，下半年樓價料可有較顯著反彈空間，全年樓價可望平穩、甚至掉頭回升；否則在缺乏利好因素並適逢本地銀行有機會跟隨美國加息下，全年樓價恐難扭轉微跌格局。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑認為，本港樓市受新冠疫情回升、美國加息兩大負面因素夾擊，可謂「震散」樓價，預計稍後公布的7月和8月私宅售價指數仍會處於尋底整固狀態，甚至有機會按月跌幅擴大，相信要到第四季才有望明顯回升。

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