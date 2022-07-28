moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

林海山城群山環抱 享大埔海景

【明報專訊】位處大埔半山的露輝路，遠離大埔市中心和港鐵站，但擁有群山環抱的自然環境；區內最新登場低密度豪宅，為「銅鑼灣大地主」希慎興業（0014）、「愉景灣大地主」香港興業（0480）合作的林海山城，提供262伙，兼融洋房和分層單位；項目另一賣點是擁翠綠山巒景色，亦享吐露港、三門仔一帶海景，儼如「大埔版愉景灣」，項目最快下周開放現樓示範單位。

明報記者 容婌維、林尚民

攝影 劉焌陶

已屆現樓的林海山城，位處露輝路36號。由於偏離大埔市中心和港鐵站，露輝路一帶的建築密度相對較低，向來屬大埔豪宅地段。林海山城鄰近香港教育大學，同區主要住宅包括淺月灣、倚龍山莊和聚豪天下，均屬低密度豪宅。屋苑位處半山，中高層分層單位料均擁有吐露港、三門仔一帶海景，山光水色令人心曠神怡。

「巨無霸」洋房最大8030呎

林海山城提供262個分層及洋房物業；項目標準分層戶160伙，實用1078至2526方呎，涵蓋3房至4房戶；分層特色戶66伙，實用面積1010至3760方呎，涵蓋2房至4房戶。項目焦點是36幢洋房，當中34幢實用3245至5341方呎，設4房雙套、4房4套、5房雙套，共3種戶型。至於兩幢「尊貴大屋」，分別為「山城徑1號」，實用面積6268方呎，4房4套間隔；樓王「林海徑1號」，實用面積達8030方呎，5房5套間隔，為區內數一數二的「巨無霸」，料稍後以招標形式發售。

率先開放的現樓示範單位為6座5樓B室，實用面積2259方呎，連1118方呎平台及天台、備私人升降機大堂。單位設曲尺形大廳，可明確劃分客、飯廳，亦設家庭室；設計師將家庭廳打造成「私人品味空間」，放置音響設備及黑膠唱片播放器等。

廳區採落地玻璃窗，分別望八仙嶺山景，以及船灣淡水湖和吐露港海景；望海景一方外接平台，設計師放置戶外梳化，方便戶主賞景；室內則放置一組梳化、休閒椅及長型西式餐枱。

根據樓書，單位採開放式廚房設計，設有約150方呎空間，預設三邊工作枱面；另設計師為廚房加設中島廚櫃，以及一對隱藏式趟門，有助阻隔煮食油煙。

3房示範單位品味高雅

單位採3房2套間隔，主人套房面積近230方呎，另連接約60方呎衣帽間、工作平台及套廁；主人房可擺放特大雙人牀，另設梳妝枱；套廁採「五件頭」設計，備有浴缸、淋浴間、坐廁及雙臉盆。另2間睡房空間相若，均可擺放雙人牀及衣櫃；惟值得留意，套房望向屋苑其他樓景，景觀未算特別開揚。

戶外空間方面，住戶可透過內置樓梯前往天台；設計師在天台放置戶外梳化及設置休憩空間，另有燒烤爐等設備，為戶主宴客好地方。

[睇樓手冊]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款