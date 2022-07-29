東涌配電站收5標書 與去年相同

東涌牽引配電站項目位於東涌文東路及毗鄰東涌北公園，物業將建於東涌牽引配電站及其鐵路設施上方，住宅樓面上限為939,568方呎，料提供約1400至1800伙。

項目昨日截標，港鐵表示共收到5份標書，綜合記者現場所見及發展商回覆，恒地（0012）、信置（0083）、南豐及華懋均有入標，當中恒地、華懋表明獨資。

恒地信置華懋第二度入標

資料顯示，項目去年11月截標時，同樣收到5份標書，當時入標發展商包括長實（1113）、新地（0016）、恒地、華懋及信置，當中長實今次表明並無入標，而新地則未有回應。

事實上，港鐵今次重推項目，招標條款作大幅修改，其中補地價金額由去年47億元、每方呎樓面補地價5072元，大幅削減11.52億元或25%至35.48億元，每方呎樓面補價3776元。

另外，有別於去年的條款規定中標者須最少分紅15%，現改由發展商自行提出分紅比例，以決定勝負。

綜合市場資訊，連同補地價金額在內，項目估值約32.9億至55.4億元，每方呎樓面地價約3500至5900元。

業界：鐵路優勢規模大 具潛力

中原測量師行張競達表示，項目今次入標反應合符預期，標書數目亦與去年流標時相同，項目今次修訂招標條款後重推，相信吸引力有所增加，而近年鐵路沿線大型住宅地皮供應罕有，是次項目鄰近擬建中的港鐵東涌東站，有鐵路優勢，加上規模大，具一定的發展潛力。

加息陰霾下 地皮估值跌近兩成

不過，張又稱，最近美國聯儲局持續加息，令本港加息壓力大增，不過房屋發展最快要數年後才完成，屆時樓市未必太差，影響主要是通脹令建築成本大幅上升，發展商出價亦會考慮相關因素，預計項目估值約47億元，每方呎樓面地價約5000元，較之前估值下調約17%。