亞皆老街102號全幢住宅 萬泰近5億售朱鴻鈞等

筱廬申建安老院 規劃署不反對

有「鬼屋之首」之稱的三級歷史建築物元朗筱廬，今年1月向城規會遞交發展修訂方案，申請增加安老院舍牀位至281個，較2019年獲批發展方案的170個牀位，增加約111個牀位或65%。有關申請於今日審理，規劃署不反對有關申請，料可獲通過。規劃署認為，擬議的安老院能為社區提供院舍牀位，而歷史建築筱廬日後亦可開放予公眾免費參觀，整個擬建項目放寬高限後，與周邊的發展並沒有不相容之處，故不反對申請。

資料顯示，申請地點位於大旗嶺大棠路旁筱廬及毗鄰地皮，鄰近元朗恆香製餅廠，地皮面積2.1萬方呎，現坐落於政府、機構或社區（1）用地，擬建安老院舍及擬議屋宇用途和保育方案。地皮中的歷史建築筱廬，將會原址保育，多以公眾免費參觀。項目預計2025年3月落成，落成後總樓面約6.38萬方呎。翻查資料，上述地皮由「舖王」鄧成波家族持有，該家族去年5月以6500萬元售予嘉濤（香港）控股（2189），較2016年以6300萬元購入價僅高約3%。