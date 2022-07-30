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CAINE HILL加推21伙 折實563萬起

【明報專訊】快將踏入8月，新盤市場再趨熱鬧。恒地（0012）以折實均呎14,168元，推出粉嶺北ONE INNOVALE-Archway首批123伙之際，同系港島堅道CAINE HILL，亦加推全新4號價單，涉21個1房和開放式戶，實用面積190至289方呎，提供最高3%折扣；折實價562.9萬至970.5萬元，折實實呎2.74萬至3.48萬元。

CAINE HILL下周二發售12伙，開放式戶折實價562.98萬元起；項目去年底開售至今累沽107伙，佔單位總數187伙近六成，套現8.2億元。

名日．九肚山加推33伙

長實（1113）旗下已屆現樓的沙田九肚名日．九肚山，亦加推7號價單涉33伙，屬實用面積1053至1226方呎3房和4房戶，最高14.25%折扣，折實價1739.1萬至3189.4萬元、折實實呎1.65至2.59萬元。

綜合市場資訊，7月迄今整體新盤成交累錄約570宗，當中信置（0083）牽頭將軍澳日出康城凱柏峰II，售出2B座29樓C室，實用面積463方呎2房戶，成交價893.4萬元、實呎1.92萬元。值得留意的是，新地（0016）屯門兆康NOVO LAND第1A期，如今日首輪發售的336伙清袋，意味本月整體一手成交將推高至逾900宗。

柏傲莊III再錄4宗取消交易

另外，新世界（0017）大圍站柏傲莊III，新錄4宗取消交易，項目去年8月至今累錄219宗同類個案，佔已售單位數量845伙26%，涉銷售額約35.5億元。

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