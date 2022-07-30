moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

上半年私宅施工4200伙 較去年下半年削萬伙

【明報專訊】第五波疫情今年爆發，影響私宅施工量。房屋局昨日公布，私人住宅施工量次季錄約400伙，較首季約3800伙減少約89.5%，而今年上半年施工量只4200伙，不但較去年上半年6500伙跌35%，亦比去年下半年14,800伙大減10,600伙或72%，為1年半以來新低（見圖）。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮分析，因疫情令工人及建材均受阻，加上首季一手新盤銷售幾乎暫停，積聚不少待售單位，故發展商亦減慢動工進度。回顧去年全年施工總數達2.13萬伙，相信今年施工量要追貼2萬伙有很大難度，因上半年落後太多，料全年有1.3萬伙已算不俗。

潛在供應9.8萬伙 按季減千伙

另外，房屋局亦公布，截至今年6月底的數據顯示，未來3至4年一手私人住宅單位潛在供應約9.8萬伙，按季減少1000伙。其中已落成但仍未售出單位約1.4萬伙，建築中但未售出的單位約6.6萬伙，已批出土地並可隨時動工的單位約1.7萬伙。潛在供應約9.8萬伙中，估計有8.4萬伙屬於面積小於753方呎中小型單位，佔整體供應量86%，預計未來數月將有11幅住宅用地轉為熟地，可提供約5600伙。

局方表示，隨着特區政府持續有序地增加房屋土地供應，相信在未來3至4年的私宅預測供應量，將可維持較高水平。

美聯物業首席分析師劉嘉輝分析，潛在供應減少，因賣地少，隨着私人住宅供應目標由2018/19年度的1.8萬伙，逐步下調至2020/21年度的1.29萬伙，連同本財年已連續3年維持此偏低目標。雖然近年賣地亦見超標，但難言升至早前逾2萬伙的水平。

半年土地供應5350伙 佔全年目標四成

據資料顯示，以2018/19至2021/22年度的4個財年計算，賣地可建的單位平均每年約1.48萬伙，比起之前2014/15至2017/18年度的4個財年每年平均約2.17萬伙回落超過三成，而本財年上半年土地供應只有約5350伙，佔全年目標12,900伙僅約四成。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款