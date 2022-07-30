moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

去年流標東涌配電站 華懋奪標

【明報專訊】去年曾流標收場、早前調整招標條款後重推的港鐵（0066）東涌牽引配電站項目，由華懋繼今年4月以28億元、每方呎樓面地價約2202元投得東涌商業官地後，奪得同區港鐵大型發展項目。

蔡宏興：擬建1800伙 主攻1至2房

華懋執行董事兼行政總裁蔡宏興表示，雖然上述東涌項目將建於現有建築物上，施工存在一定技術複雜性，但項目靠近港鐵站、港珠澳大橋及國際機場，屬發達且成熟的社區，擁有所有必要的基礎設施；此外，東涌受益於機場城市經濟和大灣區一體化，預料項目將受用家及投資者歡迎，擬建1800伙，以上車單位為主、主攻1房及2房戶。

美聯測量師行董事林子彬表示，項目招標條款調整後，增加發展彈性，料減低投資風險，而是次投得項目的華懋，早前亦已投得位於今次奪得港鐵項目對面的一幅商業地，料可發揮協同效應。

項目位於東涌文東路、毗鄰東涌北公園及映灣園，物業將建於東涌牽引配電站及相關鐵路設施上方，住宅樓面約93.95萬方呎。項目去年11月截標時，當時收5份標書，入標發展商包括長實（1113）、新地（0016）、恒地（0012）、華懋及信置（0083），惟流標收場。

流標後補價下調25%

事隔約8個月，港鐵推項目，招標條款作大幅修改，其中補地價金額由去年47億元、每方呎樓面補地價5072元，大幅削減11.52億元或25%至35.48億元，每方呎樓面補價3776元；另由發展商自行提出分紅比例，以決定勝負，最終同樣吸引獲收5份標書，其中恒地、信置及華懋再度入標，終由華懋投得。

市建局1.48億購啟德道地盤

另外，資料顯示，九龍城啟德道28至30號地盤，地盤面積約1800方呎，上月底獲市建局以1.48億元購入，此屬市建局啟德道/沙浦道發展計劃中的發展範圍。原業主為偉寶亞洲有限公司，公司董事為中國燃氣（0384）主席、董事總經理及總裁劉明輝、執行董事黃勇及朱偉偉，於1996年2月2500萬元購入，帳面獲利1.23億元或4.9倍。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款