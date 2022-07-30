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匯璽業主半年沽兩伙 5年實蝕逾200萬

【明報專訊】加息陰霾下，二手市場續錄得蝕讓成交。中原首席分區營業經理黃家全表示，南昌站上蓋半新盤匯璽第1B座中層A室，實用面積532方呎，2房1套間隔、享海景，以1250萬元易手，實呎23,496元，較屋苑同類成交呎價2.45萬元低約4%，為近期屋苑2房海景戶低價成交。

原業主2017年以一約多伙形式購入上址及同座1房單位，涉資約2153.35萬元，其中1房戶今年1月以860萬元沽出，現再沽出2房戶，共套現約2110萬元，持貨約5年，帳面蝕43.35萬元或2%；若連使費計料實蝕逾204萬元或9.5%。

LP6 3房移民盤3年實蝕80萬

此外，再有移民盤蝕讓離場。利嘉閣分區經理蔡庭勇表示，將軍澳日出康城LP6 1座高層D室，實用面積906方呎，3房1套連工人房間隔，獲買家以1430萬元承接，實呎15,784元。原業主原開價1480萬元，最終減價約5%易手。原業主於2019年4月以1439萬元買入，帳面蝕約9萬元。資料顯示，若連使費計料實蝕約80萬元或6%。

CCL按周再跌0.18% 連挫兩周

至於具體反映本月4日至10日二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL最新報179.53點，按周跌0.18%，並連跌兩周。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇預料，8月中CCL下試178點或以下水平，將抵消今年由谷底177.34至182.74點計約3%反彈升幅。

兩內地生租第一城2房 呎租逾40元

另中原分行資深分區營業經理陳廸豪表示，沙田第一城49座低層C室，實用面積304方呎，2房間隔，獲兩名內地男學生以月租1.22萬元承租，實用呎租40.1元，並先付一年租金、涉約14.7萬元。原業主1985年以23.4萬元購入單位，租金回報約63厘。

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