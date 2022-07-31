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NOVO LAND首輪沽清 擬短期加推

【明報專訊】本港一手銷情仍熾熱，新地（0016）再開紅盤，旗下屯門兆康NOVO LAND 1A期，昨日進行首輪銷售共336伙，經過近9小時的銷售，首批全數售罄，此是繼信置（0083）、嘉華（0173）及招商局置地（0978）在上月底推售將軍澳日出康城凱柏峰I後，一個月內再有新盤即日沽清。市場消息稱，因應市場上有不少向隅客，發展商擬計劃短期內加推應市。

NOVO LAND 1A期在開售前收到逾1.9萬票，為近9個月來首輪收票最多的新盤，超額認購逾55倍，成今年新盤票王。因應疫情，發展商按買家的抽籤次序，分批到達售樓處。昨日率先安排A組大手客先揀樓，買家要購入一個3房單位或2至4個單位，而下午則由B組買家揀樓，他們可認購1至2個單位。

中原：一家庭客1900萬購兩伙3房

據悉，A組大手認購時段可供發售的102伙，共售出99伙，中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行一組區內家庭客斥資約1900萬元購入2伙3房單位自用。另美聯住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，一組買家連購3伙作投資用途，涉資約1200萬元。

另一方面，恒地（0012）發展的粉嶺ONE INNOVALE-Archway日前以首批折實均呎14,168元公布首張價單共123伙，入場費折實296萬元起，昨日起正式開放設於尖沙嘴美麗華商場的示範單位，項目今日正式接受認購。

二手買賣方面，市場接連錄低價成交。香港置業首席分區董事劉浩勤表示，將軍澳中心7座低層D室新近易手，屬實用384方呎的2房戶，向東南園景，成交價698萬元，實呎18,177元。原業主在2001年11月以140.6萬元購入，持貨逾20年，帳面獲利557.4萬元，物業期內升值近4倍。

翻查資料，同類型單位8座低層D室，實用同屬384方呎，在2019年11月以698萬元成交，即上述單位的成交價重返兩年多前的水平。

將軍澳中心2房售價回兩年多前

另中原地產研究部資料顯示，截至7月27日，今年7月份二手私人住宅買賣合約登記暫時錄得2085宗，涉184.6億元，預計全月登記約2300宗及210億元，將較6月的3183宗及276.3億元，分別下跌27.7%及24%，料登記宗數將是2022年2月錄2254宗後的5個月新低。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇分析，在美國持續加息的陰霾下，二手樓價反覆回軟，買家轉趨觀望，影響二手成交放緩，登記量回落至3000宗以下，結束早前連續3個月的旺市。

[香港地產]

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