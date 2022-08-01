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7月新盤成交不足千宗 4個月首見 NOVO加推168伙 INNOVALE首日收1600票

【明報專訊】加息陰霾籠罩樓市，除發展商未敢貿然推盤外，買家入市亦趨審慎，拖累7月新盤成交量，為自今年3月後、4個月以來再跌穿千宗水平。若非新地（0016）屯門兆康NOVO LAND 第1A期日前首輪沽清336伙，7月新盤市場成交量亦不能推高至約920宗，但仍較6月約1300宗回落逾約三成。踏入8月，隨着NOVO LAND 1A期昨加推168伙，加上恒地（0012）粉嶺ONE INNOVALE-Archway 昨首日收逾1600票，超額認購逾12倍，並擬日內加推，業界料本月一手成交量有望重上逾千宗水平。

明報記者 容婌維

7月一手成交集中兩盤身上，包括信置（0083）牽頭發展的將軍澳日出康城凱柏峰，兩期合共沽361伙，以及上周六首輪開售336伙、並即日沽清的新地NOVO LAND 1A期，兩盤已佔去上月一手總成交量約76%。NOVO LAND 1A期昨乘勝狙擊，加推4號價單共168伙，折實均呎約14,385元。新地副董事總經理雷霆表示，新一批不乏景觀較佳的單位及特色戶，整體有約1%輕微加幅。4號價單包括40伙開放式戶、17伙1房戶、84伙2房戶，以及27伙3房戶，實用面積由214至701方呎，最高折扣維持15%，今批單位折實價由336萬至950.47萬元，折實實呎12,838至16,244元。

周末一手沽約353伙 按周大升26倍

另一個市場焦點盤、恒地粉嶺ONE INNOVALE-Archway 昨日起接受認購登記，首日收逾1600票，以首張價單123伙計，超額逾12倍。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，收票情况明顯反映市場對北部都會區充滿信心。事實上，受惠NOVO LAND 1A期首輪開售，過去周末一手市場共沽約353伙，較上一周同期約僅13伙大升26倍。另外有不乏大額豪宅交投，嘉里（0683）九龍龍駒道緹山，昨以招標售出第1座2樓A室，實用面積1760方呎，3房3套間隔，連1個住宅車位，成交價7317.24萬元，實呎41,575元，而買家可享提早入住優惠。

緹山3房3套連車位7317萬沽出

另萬科屯門掃管笏上源昨招標售出2號及16號洋房，實用面積分別為2741及2762方呎，均為4房4套間隔及設有私人花園，成交價分別4721萬元及4762萬元，實呎17,227元及17,241元。萬科香港執行董事兼副總經理周銘禧表示，上述買家為一組家庭客，而該組客亦於7月中旬購入屋苑另一間洋房，兩周內再度購入上源洋房；3間洋房總成交金額達1.42億元；而上源至今累售共1143伙，佔全盤超過99%，共套現逾93億元。

不過，個別新盤亦有買家選擇撻訂離場。碧桂園（2007）九龍城瓏碧10樓C室，屬實用面積281方呎1房戶，上月中以738.7萬元成交、實呎26,288元，惟成交紀錄冊最新顯示為「簽訂臨約交易未有進展」，買家疑撻訂離場，料發展商沒收樓價5%訂金，涉約36.9萬元。

[香港地產]

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