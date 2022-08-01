銷監局上半年接103宗投訴 歷年新高

【明報專訊】受第五波疫情大爆發影響，今年首4個月新盤市場近乎冰封，直至4月底起才有發展商推盤，惟有關一手物業銷售的投訴卻創有紀錄以來新高。據一手物業銷售監管局最新公布數字顯示，今年上半年局方共收到103宗投訴，不但較去年上半年16宗大增87宗或逾5倍，同時亦較去年全年40宗大增約1.6倍，屬新一手銷售條例於2013年生效後首次接獲破百宗投訴，創有紀錄以來新高。
翻查數據，一手新例於2013年4月生效後，當局平均每年接獲約50宗有關一手物業銷售的投訴，不計算今年上半年的數據，過去接獲最多投訴的一年為2014年，全年涉72宗，而今年上半年則較之多出31宗或43%。
資料亦顯示，上述103宗投訴個案中，有關「失實陳述及/或傳布虛假或具誤導性資料」的佔最多，涉及82宗或八成，而該同類投訴於去年全年僅接獲4宗；至於今年上半年接獲的其他投訴則分別有關售樓說明書、價單、銷售安排、廣告及其他。另外，期內局方接獲506宗查詢，較去年上半年516宗，略為減少10宗或2%。
值得留意，長沙灣一個曾易手的新盤項目於今年5月陸續交樓，有指新發展商未有按舊發展商承諾提供「包借呼吸Plan」予採用建築期付款的樓花買家，令大批買家大失預算，未能如期上會收樓。銷監局暫未有回應投訴急增原因，以及相關投訴所涉及的新盤項目，未知會否與上述按揭糾紛有關。