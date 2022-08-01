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新世界新蒲崗兩活化工廈 每年收租4000萬

【明報專訊】受惠於政府活化工廈政策，近年各區工廈不斷轉型，新蒲崗是其中之一，從過往的工業區逐步轉型成商貿區。新世界（0017）在新蒲崗內持有兩個活化工廈項目，其中最新落成的Artisan Lab，現正招租，意向呎租18元。在啟德效應下，獲多間公司洽租，已租出兩層；而另一活化工項目Artisan Hub，則在調整租戶組合，預計兩個項目全數租出後，將每年帶來約4000萬元租金收入。

新世界發展資產及房地產組合管理總經理林浩文（圖）接受訪問時表示，集團旗下Artisan Lab為「新派」工業大廈，正現樓招租，意向呎租約18元，另加每方呎管理費約3.4元。繼早前獲烘焙工房「享樂烘焙」承租5樓全層逾8000方呎樓面後，最新亦獲建築設計公司承租全層約8000方呎的樓面；另亦有大手客洽租最少5層、約4萬呎樓面。

設計公司租Artisan Lab約8000呎樓面

資料顯示，Artisan Lab位於六合街21號，屬重建的新式工廈，樓高22層，總面積逾12萬方呎，分間單位面積約1391至3576方呎，全層樓面約8323方呎，部分樓層設有特色平台。1樓設有多用途空間，方便租戶舉辦各類型的活動，天台則設有約2200方呎綠化園林Artisan Oasis，並已獲取綠建環評之暫定金級認證、LEED 之金級認證及WELL之金級認證。

另早年落成、位於六合街9號的Artisan Hub則是傳統工廈重新活化的零售商業大樓。林浩文表示，項目總樓面近6萬方呎，1至5樓屬零售樓層，可作飲食用途，6至11樓則為寫字樓，可作辦公室、共享工作空間等。目前正重組租戶組合，已租出六成樓面，新近租出兩個零售樓層，其中1樓租予24小時健身中心，而2樓則租予著名空手道精英運動員李振豪的Be Smove Karate Fitness。該廈尚有部分樓面正招租，意向呎租約16至18元，租戶另需支付管理費，每方呎約5元。

Artisan Hub正重組租戶組合

林浩文指出，Artisan Hub的租戶以商業娛樂為主，而Artisan Lab則傾向租予創意產業，若租戶期望在工廈內進行商業活動，將按其需要而申請有關豁免書。目前兩個項目招租進度良好，預計在未來12個月，兩工廈出租率逾90%，將為集團每年帶來4000萬元的租金收入。

另外，新世界旗下長沙灣甲廈荔枝角道888號南商金融創新中心，發展商為非自用業主提供租賃服務，林浩文透露，自該廈取得滿意紙後，兩個月內已協助業主租出逾6萬方呎的樓面，呎租介乎23至28元。

[香港地產]

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