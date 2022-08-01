moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

珀麗灣實呎跌穿1.2萬關口

【明報專訊】一手新盤持續主導大市，整體二手交投市况偏淡。馬灣指標屋苑珀麗灣，近月交投減慢，自6月起成交量持續下跌；綜合市場資訊，珀麗灣7月首25日整體二手成交，暫時只錄約7宗，平均實呎為11,152元，相對6月整體錄約1.21萬元，按月下跌約8%，亦為屋苑今年以來，首現按月整體均呎跌穿1.2萬元關口。區內代理估計，珀麗灣平均實呎稍後有機會再回落3%至5%。

明報記者 文淑儀

綜合市場資訊，珀麗灣現時約有350個放盤，以2房戶為主，最低入場費為580萬元。

中原地產高級資深分區營業經理溫詩雁表示，珀麗灣新錄22座中層D室低價成交，實用面積549方呎2房間隔、望海景，原業主今年5月放盤，叫價680萬元，累減92萬元或約14%後，獲上車客以588萬元承接、實呎10710元，較市價約620萬元低約32萬元或5%。上述原業主2006年3月以250萬元買入單位，帳面獲利338萬元，單位期內升值1.4倍。

加息陰霾下，二手樓盤屢錄減價成交外，有部分屋苑亦錄得蝕讓成交；其中將軍澳天晉一個3房單位以1450萬元售出，原業主持貨僅1年多，料實際損手約370萬元離場，新買家則負責支付樓價10%、即約145萬元SSD額印稅。

天晉1期3房1套1450萬易手

美聯物業區域經理梁偉德表示，天晉1期8座中層B室，實用面積870方呎，3房1套連工人房間隔，以1450萬元售出、實呎16667元。原業主姓名以普通話拼音，料為新香港人，去年3月以1720萬元購入，持貨不足1年半售出，帳面蝕約270萬元或逾15%。

梁補充，上述原業主購入單位後一直作收租，現時因看淡後市而沽貨；雖然持貨不足3年，惟有關10%SSD額印稅、即約145萬元稅款，則由新買家支付，即成交價連辣稅，新買家實際需付近1600萬元。

換言之，原業主持貨1年多，計及買入時的釐印費及買賣代理佣金等，料有機會蝕約370萬元或逾兩成。

御半山2房4年帳蝕98萬

將軍澳日出康城6期LP6，新錄屋苑首宗帳面蝕讓成交；中原地產高級分區營業董事伍錦基表示，單位為1座中層D室，實用面積906方呎，3房1套間隔、擁海景，原業主上月開價1550萬元，以1430萬元易手，實呎15784元，即減價120萬元或約8%；原業主2019年3月1439.5萬元購入，持貨3年多，帳面蝕讓9.5萬元，若連使費計料實蝕約80萬元或逾5%。

另屯門御半山1B座中層D室，實用面積404方呎，2房間隔，新近以582萬元售出，實呎14405元；原業主2018年6月680.5萬元一手購入，持貨4年，帳面蝕約98萬元或14%，若連使費計或實蝕逾130萬元或19%。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[二手放大鏡]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款