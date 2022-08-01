珀麗灣實呎跌穿1.2萬關口

明報記者 文淑儀

綜合市場資訊，珀麗灣現時約有350個放盤，以2房戶為主，最低入場費為580萬元。

中原地產高級資深分區營業經理溫詩雁表示，珀麗灣新錄22座中層D室低價成交，實用面積549方呎2房間隔、望海景，原業主今年5月放盤，叫價680萬元，累減92萬元或約14%後，獲上車客以588萬元承接、實呎10710元，較市價約620萬元低約32萬元或5%。上述原業主2006年3月以250萬元買入單位，帳面獲利338萬元，單位期內升值1.4倍。

加息陰霾下，二手樓盤屢錄減價成交外，有部分屋苑亦錄得蝕讓成交；其中將軍澳天晉一個3房單位以1450萬元售出，原業主持貨僅1年多，料實際損手約370萬元離場，新買家則負責支付樓價10%、即約145萬元SSD額印稅。

天晉1期3房1套1450萬易手

美聯物業區域經理梁偉德表示，天晉1期8座中層B室，實用面積870方呎，3房1套連工人房間隔，以1450萬元售出、實呎16667元。原業主姓名以普通話拼音，料為新香港人，去年3月以1720萬元購入，持貨不足1年半售出，帳面蝕約270萬元或逾15%。

梁補充，上述原業主購入單位後一直作收租，現時因看淡後市而沽貨；雖然持貨不足3年，惟有關10%SSD額印稅、即約145萬元稅款，則由新買家支付，即成交價連辣稅，新買家實際需付近1600萬元。

換言之，原業主持貨1年多，計及買入時的釐印費及買賣代理佣金等，料有機會蝕約370萬元或逾兩成。

御半山2房4年帳蝕98萬

將軍澳日出康城6期LP6，新錄屋苑首宗帳面蝕讓成交；中原地產高級分區營業董事伍錦基表示，單位為1座中層D室，實用面積906方呎，3房1套間隔、擁海景，原業主上月開價1550萬元，以1430萬元易手，實呎15784元，即減價120萬元或約8%；原業主2019年3月1439.5萬元購入，持貨3年多，帳面蝕讓9.5萬元，若連使費計料實蝕約80萬元或逾5%。

另屯門御半山1B座中層D室，實用面積404方呎，2房間隔，新近以582萬元售出，實呎14405元；原業主2018年6月680.5萬元一手購入，持貨4年，帳面蝕約98萬元或14%，若連使費計或實蝕逾130萬元或19%。

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