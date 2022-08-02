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銷監局半年收逾百宗投訴 九成來自同一項目

【明報專訊】一手住宅物業銷售監管局早前公布，今年上半年接獲103宗有關一手物業銷售的投訴個案，為有紀錄以來新高。當中82宗、即約八成，關乎「失實陳述及/或傳布虛假或具誤導性資料」。銷監局回覆本報查詢時表示，在某時段接獲個別類別投訴的多寡，受很多因素影響，今年上半年度接獲的103宗投訴中，有91宗、即約88%涉及同一個發展項目，其餘12宗則涉及其他發展項目。

79宗與按揭安排有關

若扣除上述涉及單一發展項目的91宗投訴，以該局上半年接獲12宗投訴計，則較去年同期約16宗減少4宗或約25%。銷監局續稱，屬「失實陳述及/或傳布虛假或具誤導性資料」類別的82宗投訴中，有79宗是與該發展項目相關的按揭安排涉嫌誤導的相同投訴。

代理持牌人數5連跌

11個月新低

另一方面，隨着樓市回軟，地產代理持牌人數近月持續下跌。地產代理監管局最新資料顯示，截至今年7月底，地產代理持牌人數共41,437人，連跌5個月，較6月底41,493人，按月減少56人或0.13%，為去年8月底41,208人後的11個月新低。至於反映前線代理的「S牌」營業員牌照共22,534人，同樣連續下跌5個月，較6月底22,680人減少146人或0.64%。另俗稱大牌或「E牌」的地產代理（個人）牌照則錄18,903人，較6月底18,813人增加90人或約0.48%，結束連跌4個月走勢。

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