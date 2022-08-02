西松建設3億放售星光行及坪輋地盤

【明報專訊】疫情下再有外資公司放售本地大額物業，其中由日資建築公司西松建設持有的尖沙嘴星光行一籃子寫字樓及粉嶺坪輋一幅露天貯物地盤，現於市場上放售，總意向價近3億元。
高力資本市場亞洲區行政董事林嘯東表示，其中星光行506至512室及524至526室，10個單位總面積約8339方呎，其中506至512室屬海景單位，意向呎價約1.55萬元；524至526室則不設窗戶，意向呎價1.1萬元，整批單位意向價約1.1642億元。至於粉嶺坪輋露天貯物地盤，地契用途為農地，城規用途為露天貯物，佔地約87,481方呎，業主意向價1.75億元，呎價約2000元。
另外，怡邦行（0599）公布，該公司最新以4580萬元購入葵涌打磚坪街有利工業貨倉大廈4樓C、D室，以面積約16,151方呎計，呎價約2836元，物業原業主為福星國際實業有限公司，董事包括有「迷你倉天后」之稱的許綺芹及許洪成。許氏2010年以約804萬元購入上址，持貨約12年，帳面勁賺3776萬元或約4.7倍。
資料顯示，西營盤高街23A號前座地舖，面積約800方呎，上月登記以2550萬元售出，呎價近3.2萬元，買家為九建（0034）「太子爺」柯沛鈞。原業主1959年以約13.4萬元購入，其後曾內部轉讓，現帳面升值189倍。