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大鴻輝1.8億購荷李活道全幢 擬連毗鄰發展

【明報專訊】財團無懼疫情，繼續大手收購物業作重建發展，其中大鴻輝集團最新以約1.8億元收購中環荷李活道永寧大廈全幢，長遠擬與毗鄰物業合併重建作住宅。上述物業為荷李活道26、28號永寧大廈，於1958年落成，屬商住大廈，樓高6層，實用面積約7828方呎，包括地下的兩間商舖，1樓、2樓、3樓的6個寫字樓單位，以及4樓和5樓共4個住宅單位。

大鴻輝執行董事曹展康回應本報查詢時表示，今次成交價約1.8億元，若以現有實用面積計，實呎約2.3萬元，他表示，項目地點佳，計劃長遠與集團持有的荷李活道30號合併重建成住宅，不過，由於荷李活道30號現時收租情况理想，集團並不急於重建，短期料作收租。

另近年積極進行舊樓重建的樂風集團，最新就佐敦南京街19號及21號入紙申請強拍。資料顯示，物業現為1幢8層高商住大廈，早於1962年底入伙，申請人持項目約93.75%業權，而整個物業現市值約1.09億元。項目地盤面積約1672方呎。

樂風佐敦60年舊樓申強拍 估值逾億

樂風集團早前表示，已完成收購南京街11號至21號大部分業權，整個地盤總面積約7250方呎，將發展為地標式甲級商廈，初步預計總投資額逾13億元。

嘉德利置業持有超過85%業權的葵涌大連排道45至51號金星工業大廈亦申請強拍，項目落成於1972年，佔地23,570方呎，現為7層高工廈，估值約5.6571億元。

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