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INNOVALE周六首輪賣318伙 3日收逾4000票 對撼NOVO次輪348伙

【明報專訊】受年初第五波疫情大爆發、美國加息等負面因素影響，今年整體新盤交投氣氛一般，大半年來鮮見龍頭發展商正面交鋒。但隨着恒地（0012）粉嶺北ONE INNOVALE-Archway及新地（0016）屯門兆康NOVO LAND，不約而同落實本周六（6日），展開首輪及次輪銷售共666個單位，市場久違的焦點大盤短兵相接場面再現。若連同周五展開銷售的另3個新盤，一連兩天將有逾800個新盤單位搶攻。

明報記者 容婌維、文淑儀

作為兩大焦點新界盤，粉嶺北ONE INNOVALE-Archway及屯門NOVO LAND，昨日分別上載銷售安排，敲定周六首輪推售318伙及次輪推售348伙，兩盤合共推出666伙，屬今年1月1日有逾900個新盤單位（涉至少25個新盤，包括價單及招標形式）推售後，今年迄今單日新盤單位推售量最多的一天。

兩大發展商交鋒 今年首見

值得留意的是，今年元旦推售新盤單位大多來自餘貨，若數上一個有多個焦點新盤同日對撼的日子，則要追溯至去年9月首個周末，當時嘉里（0683）等發展的黃竹坑港島南岸揚海、恒地啟德THE HENLEY III、新地天水圍Wetland Seasons Bay第1期，三大新盤合共推出逾600伙應市。

至於樓花期長約8個月的ONE INNOVALE-Archway，連續兩日加推應市；昨晚最新加推3號價單涉72個單位，折實均呎14,760元，與周一公布的2號價單折實均呎14,560元相若。恒地敲定周六首輪銷售318伙，涵蓋1至3號價單全部單位，佔今期單位總數603伙的53%。

是次入場單位為A座3樓1室，屬實用面積226方呎開放式戶，以即供最高7%折扣計，折實售價296.2萬元，折實實呎13,106元，亦是今年售價最低的新盤單位。值得留意的是，不論以即供7%或建築期付款6.5%折扣計，首輪共有32個單位折實售價低於400萬元，全屬開放式戶。

INNOVALE超額認購逾11倍

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，ONE INNOVALE-Archway過去3日累收逾4000票，以首輪開售318伙計，超額認購11.5倍。銷售安排方面，ONE INNOVALE-Archway周五中午12時截票，周六首輪銷售由P組（員工組）買家最先揀樓，可選購最多1個指定單位；其後為A組大手買家，可購2至4伙；最後為B組，買家可購最多兩伙。

至於樓花期約11個月的NOVO LAND第1A期，亦加推5號價單涉168伙，整批折實均呎14,392元，新地副董事總經理雷霆形容為「繼續輕鬆價」，強調對項目銷售有信心。

NOVO LAND第1A期周六次輪銷售，包括以價單形式推售336伙，及推出12個特色戶招標；開放式戶折實入場費336萬元，明晚截票。項目兩輪已推出684伙，佔今期單位總數824伙的83%。

■有片睇

如欲觀看更多ONE INNOVALE-Archway示範單位實况，可登入明報財經網：mpfinance.com

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