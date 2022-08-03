大手客購維港滙7伙 付辣稅4824萬

總入市開支料近2.1億

上述成交單位為維港滙II第3A座19至23樓A室，以及26至27樓A室，實用面積一律為826方呎，屬3房1套連多用途房間隔，成交價2256.9萬至2400萬元，實呎介乎27,323至29,056元，整批單位總成交價逾1.608億元。

資料顯示，買家以7間不同海外註冊公司登記，意味須付樓價30%的買家印花稅（BSD）、雙倍印花稅（DSD），共涉超過4824萬元。若連同物業成交價，總入市成本接近2.1億元。

CAINE HILL買家掃3伙

另一方面，恒地（0012）旗下港島半山堅道CAINE HILL近日銷情活躍。恒基物業代理營業（二）部總經理韓家輝表示，項目獲同一組買家，以合共2578萬元連購28樓3個單位，其中實用面積285方呎D室1房戶，成交價934.01萬元、實呎32,772元；實用面積197方呎C室開放戶，成交價686.46萬元、實呎34,846元；另實用289方呎的A室1房戶，成交價957.48萬元，實呎33,131元。

項目去年底推出迄今累售110伙，佔項目單位總數187伙約六成，套現逾8.4億元。