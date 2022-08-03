moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

銀行租太古坊二座逾15萬呎

【明報專訊】雖然本港寫字樓市况近年備受新冠疫情影響，但部分市區新建甲級商廈，租務情况仍然理想，其中太古地產（1972）旗下鰂魚涌太古坊二座，最新獲銀行租用逾15萬方呎樓面，成為該商廈最大租戶，令物業預租率提高至接近五成。

太古地產表示，繼早前瑞士財富管理公司瑞士寶盛承租4層共10萬方呎樓面後，全球最大資產管理公司之一東方匯理香港、國際化工公司巴斯夫集團，以及旗艦管理顧問波士頓顧問公司亦進駐該商廈；另有一家銀行確認租用太古坊二座逾15萬方呎寫字樓，佔大廈的可租用樓面近20%，成為太古坊二座的主要租戶，亦是近年港島區租用最大樓面的辦公室租賃成交之一。太古坊二座預期於今年底前落成，物業樓高42層，總樓面達100萬方呎。

南商金融中心沽3伙套1億

另一方面，新世界（0017）旗下荔枝角道南商金融創新中心，近日連沽3個單位，涉資近1億元。據悉，最新售出單位屬高層海景戶，建築面積介乎1700至2200方呎，成交價約2700萬至逾3100萬元，其中兩個單位由一名投資者斥資近6000萬元大手購入，呎價近1.6萬元。項目自2020年12月開售至今，累積售出75%樓面，總套現金額逾65億元。

市場上亦有基金大手入市。市場消息稱，凱龍瑞基金正出價約4.3億元，向已故舖王鄧成波的家族成員洽購葵涌永基路26至30號永昇工業大廈大部分樓面。資料顯示，鄧成波家族早於2020年已就該項目申請強拍。

盛匯沽灣仔舖 年多帳賺兩成

另盛匯商舖基金創辦人李根興表示，該基金去年3月以5080萬元購入的灣仔軒尼詩道107至115號協生大廈地下107號舖，面積881方呎，最新以約6050萬售出，呎價約6.86萬元；該基金持貨約1年多，帳面獲利約970萬元，賺幅約19%。該舖現時由食肆租用，月租約14萬元，料新買家享租金回報率約2.8厘。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款