銀行租太古坊二座逾15萬呎

太古地產表示，繼早前瑞士財富管理公司瑞士寶盛承租4層共10萬方呎樓面後，全球最大資產管理公司之一東方匯理香港、國際化工公司巴斯夫集團，以及旗艦管理顧問波士頓顧問公司亦進駐該商廈；另有一家銀行確認租用太古坊二座逾15萬方呎寫字樓，佔大廈的可租用樓面近20%，成為太古坊二座的主要租戶，亦是近年港島區租用最大樓面的辦公室租賃成交之一。太古坊二座預期於今年底前落成，物業樓高42層，總樓面達100萬方呎。

南商金融中心沽3伙套1億

另一方面，新世界（0017）旗下荔枝角道南商金融創新中心，近日連沽3個單位，涉資近1億元。據悉，最新售出單位屬高層海景戶，建築面積介乎1700至2200方呎，成交價約2700萬至逾3100萬元，其中兩個單位由一名投資者斥資近6000萬元大手購入，呎價近1.6萬元。項目自2020年12月開售至今，累積售出75%樓面，總套現金額逾65億元。

市場上亦有基金大手入市。市場消息稱，凱龍瑞基金正出價約4.3億元，向已故舖王鄧成波的家族成員洽購葵涌永基路26至30號永昇工業大廈大部分樓面。資料顯示，鄧成波家族早於2020年已就該項目申請強拍。

盛匯沽灣仔舖 年多帳賺兩成

另盛匯商舖基金創辦人李根興表示，該基金去年3月以5080萬元購入的灣仔軒尼詩道107至115號協生大廈地下107號舖，面積881方呎，最新以約6050萬售出，呎價約6.86萬元；該基金持貨約1年多，帳面獲利約970萬元，賺幅約19%。該舖現時由食肆租用，月租約14萬元，料新買家享租金回報率約2.8厘。