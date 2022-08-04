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慧安園2房額印鬆綁 3年實蝕逾兩成 一手新盤搶客 海典軒3房業主移民蝕5%離場

【明報專訊】近期新盤市場成為樓市焦點，單是明日及周六，已有逾800伙一手新盤推售，其中周六新界兩大新盤推售共666伙，更是元旦日後今年單日新盤單位推售量最多的一天。新盤持續搶客下，二手市場備受壓力，其中將軍澳慧安園有移民業主以515萬元售出一個2房額印鬆綁貨，成交價為屋苑同類單位2017年後新低，而原業主持貨約3年，連使費蝕135萬元離場，蝕幅超過兩成，為近年區內罕見。

明報記者 文淑儀

將軍澳上月全月錄170宗成交，踏入8月首3天暫錄10宗，交投似有放緩迹象外，樓齡約28年、作為將軍澳第一代私人屋苑的慧安園，更錄罕見大幅二手蝕讓個案，一改近月區內二手蝕讓只集中在將軍澳南及日出康城的半新盤屋苑。美聯分行高級分區營業經理林健偉表示，慧安園1座中層H室，實用面積354方呎，2房間隔、望樓景，單位原叫價560萬元，買賣雙方議價後，減價45萬元或約8%，獲區內上車客以515萬元承接，實呎約14,548元，成交價低市價近一成。原業主2019年7月617萬元購入，近日因移民，故以低價沽貨，持貨約3年，帳面蝕讓102萬元或約17%，若連使費計料實蝕逾135萬元或約22%。

慧安園業主移民 2房5年新低價沽出

此外，受新地（0016）屯門NOVO LAND 1A期首批折實均呎低於同區約兩成影響，區內二手做價受壓，其中位於鄰近屯門碼頭區的海典軒，有業主因移民而蝕讓套現。美聯區域營業董事梁浩文表示，海典軒2座中層D室，實用面積584方呎，3房間隔，望開揚景，單位原叫價920萬元放售，多次下調叫價後，累減113.2萬元或約13%，獲區內客以806.8萬元承接，實呎13,815元。原業主2019年7月800萬元購入，持貨3年額印鬆綁後因移民售出單位，帳面雖然獲利6.8萬元，不過，若連使費計料實蝕約41萬元或約5%離場。

麗港城2房640萬沽 低市價一成

另外，美林物業分行經理陳松林稱，觀塘老牌屋苑麗港城26座極低層F室，實用面積517方呎，2房間隔，望社區中心景，今年4月底原叫價780萬元，其後累減140萬元或約18%，以640萬元易手，實呎12,379元，成交價較市價約700萬元低近一成。原業主2014年12月以502萬元購入，持貨近8年帳面獲利138萬元或約28%。資料顯示，去年底樓高約一層同類單位曾易手，成交價728萬元，實呎14,081元。換言之是次最新成交價較樓上約一層單位低約88萬元或12%。

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