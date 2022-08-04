moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

東華三院斥近億購上環兩物業

【明報專訊】一直積極物色收租物業的東華三院，近月斥近1億元連環購入兩項物業。資料顯示，上環德輔道中244至248號東協商業大廈7樓全層，上月下旬以7800萬元售出，以全層面積約4870方呎計，呎價約1.6萬元，買家為東華三院（TUNG WAH GROUP OF HOSPITALS）。原業主1988年841.3萬元購入，早前以1.1億元連租約放售，惟近期美聯儲局加息下乏人問津，業主提高議價空間放售，議價後減價3200萬元或29%後以7800萬元易手。

物業現由會計師行以月租17.5萬元租用，租金回報約2.7厘；原業主持貨34年，帳面獲利6958.7萬元，物業期內升值8.3倍。另資料亦顯示，東華三院上月下旬以1600萬元購入上環四方街5號地舖，面積約700方呎，呎價2.29萬元。據悉，東華三院正以月租約3萬元租用。單位原業主在2013年3月以1838萬元購入，早前以2100萬元放售，雙方議價後減價500萬元或24%易手，持貨近9年，帳蝕238萬元或約13%。

協和廣場延至下月初截標

另外，由太平協和發展、並曾持有多年的荃灣川龍街協和廣場，早前銀主推出市場作招標出售，獲委託獨家代理出售的世邦魏理仕表示，原於上月底截標，現將項目的截標日期順延至下月2日。物業將以現狀及交吉形式出售。據市場人士估計，整個物業市值約15億元。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款