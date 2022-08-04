東華三院斥近億購上環兩物業

物業現由會計師行以月租17.5萬元租用，租金回報約2.7厘；原業主持貨34年，帳面獲利6958.7萬元，物業期內升值8.3倍。另資料亦顯示，東華三院上月下旬以1600萬元購入上環四方街5號地舖，面積約700方呎，呎價2.29萬元。據悉，東華三院正以月租約3萬元租用。單位原業主在2013年3月以1838萬元購入，早前以2100萬元放售，雙方議價後減價500萬元或24%易手，持貨近9年，帳蝕238萬元或約13%。

協和廣場延至下月初截標

另外，由太平協和發展、並曾持有多年的荃灣川龍街協和廣場，早前銀主推出市場作招標出售，獲委託獨家代理出售的世邦魏理仕表示，原於上月底截標，現將項目的截標日期順延至下月2日。物業將以現狀及交吉形式出售。據市場人士估計，整個物業市值約15億元。