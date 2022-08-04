配合新一輪消費券 MegaBox送逾百萬回贈

新地上水廣場 恒地七商場同推優惠

另外，新地（0016）旗下上水廣場亦同步推出勁賞消費月，買家透過六大電子支付平台在商場內消費，可獲最高達2.4萬元回贈，而全場超過 70 個品牌更以低至兩折出售精選貨品。恒地（0012）七大商場（即將軍澳新都城中心2期及3期、馬鞍山新港城中心、荃灣千色匯、元朗千色匯、沙田中心及沙田廣場、屯門時代廣場、大角嘴利奧坊）「 H COINS 綜合會員計劃」，推出「夏日購物3倍Fun」。由本月12日至10月31日，會員以任何支付方式，於七大商場的零售或餐飲商戶每累積消費滿1000元，完成登記後，除可獲得一張戲院禮券外，可額外獲得2000 COINS。