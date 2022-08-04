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藍鯨法拍王勝藍：內地銀主盤今年不會大增

【明報專訊】全國各地目前有逾200個已銷售樓花的新盤建築工程曾暫停，不少業主上月因此已暫停有關按揭供款，不利市場氣氛，拖累內房上月新盤銷售按年及按月均顯著下跌，事情如何發展，其中一個變數是這些斷供樓盤會否被銀行列為銀主盤，向業主收樓後再在市場拋售，令樓價進一步下跌，銀主盤湧現便是本港樓價在1997年第四季至2003年第二季曾經大跌七成的原因之一。藍鯨法拍創始人王勝藍（圖）早前出席「南開金融首席經濟學家論壇」時則預測，內地法拍房（即被法院強制拍賣的房屋，類似本港的銀主盤）數量今年不會顯著增加。

王勝藍指出，可把法拍的流程分為兩個市場，從執行判決開始再進入到法拍程序，再到面對大眾看到的在網上發布的拍賣信息，前者是前端市場、或稱為不良資產階段，後者是後端市場、或稱為法拍房階段。

法拍審批流程嚴格 減市場流通量

就法拍的前端市場而言，王勝藍表示，若內地經濟下行，按揭貸款違約率上升，不良資產供應理論上便會增加，但實際上的市場情况卻未必如此，原因是這些往往會率先流入數間大型不良資產管理公司手上，不會立刻便流通到市場上。

至於法拍的後端市場， 王勝藍指出，決定有關供應的關鍵因素其實並非按揭貸款的違約情况，而是法院的效率：「每個法院的法官編制的數量有限。每個法官的精力也有限，每個案件的執行流程又是非常嚴格規定的」。

她以上海的法拍為例，從2016年到2021年每年掛牌到網站上的房產數量從最早1500套到4500套左右，其中住宅的掛牌套數從1400套上升到2200套，住宅成交量只不過從1000套左右上升到1700套左右，而她估計，今年全年掛牌到網站上的房產數量不會超過4000套，住宅的掛牌套數不會超過2000套，住宅成交量不會超過1500套：「上海算是全國城市當中比較突出的一個城市了，即使這樣，它每年法拍上的量也是非常少。」

[名人樓市論壇]

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