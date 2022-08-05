新地十四鄉1A期申預售涉773伙 嘉華等啟德跑道區項目逾千伙獲批預售

有業界人士稱，疫情下市况難測，發展商唯有兩手準備，將項目提早申請預售。地政總署資料顯示，上月接獲2份預售樓花同意書新申請，共涉1154伙，比6月695伙多66%，除去年被取消預售、上月重新申請的何文田傲玟（見另稿）外，另一個則是新地西貢十四鄉第1A期，今期將提供773伙，預計2025年6月落成，樓花期約34個月。新地副董事總經理雷霆回覆本報查詢時稱，項目仍處於前期發展階段，預計獲批預售樓花同意書需時，初步估算最快在2024年才推出發售。西貢十四鄉除是新地未來重點項目外，亦是近年市場上最大宗補地價個案。

雷霆：項目擬2024年開售

資料顯示，新地早於2017年與政府達成換地協議，補地價近159億元，為最大宗私人市場補價項目，以總樓面482.8萬方呎計，每方呎樓面補地價3193元，涉4930伙（包括分層住宅及洋房），及後新地再申請提高地積比，及把單位數目增至9500伙，新地去年再以近37.5億元補地價，每方呎樓面補地價約3522元，較2017年首次換地補價高10%，即項目補價逾196億元，計及新增補地價樓面，項目總樓面亦增至逾580萬方呎。

另外，地政總署上月亦批出2份預售樓花同意書，包括嘉華（0173）、會德豐、中海外（0688）合作的啟德承豐道15號1期，今期將提供1017伙，預計2024年11月落成，樓花期約28個月。資料顯示，地政總署已連續兩個月，先後批出兩個啟德跑道區樓花新盤，今年6月已批出會德豐、新世界（0017）、恒地（0012）及帝國集團合作發展的承豐道23號MIAMI QUAY預售文件，項目兩期發展，分別提供648及571伙，合共1219伙。此外，上月批出另一份預售文件，為明日首輪開售的恒地粉嶺ONE INNOVALE-Archway，提供603伙，預計明年3月落成，樓花期約7個月。

已批預售但未發售新盤約8000伙

目前仍有20222個單位待批預售，雖然按月下跌約2%，但美聯物業首席分析師劉嘉輝表示，目前已批出預售樓花同意書但尚未發售新盤的單位總數約8000伙，相信未來數月樓市仍然聚焦新盤市場。

明報記者 林尚民、甘潔瑩