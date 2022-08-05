遠展逾12億奪市建局西營盤項目

呎價1.3萬市場估值下限

項目上月中截標，市建局共收到9份標書，除遠展外，其他入標的發展商包括長實（1113）、新地（0016）、新世界（0017）、會德豐、嘉里（0683）、嘉華、鷹君（0041）、信置（0083）等。市建局昨公布，西營盤崇慶里/桂香街項目由遠展以12.4億元中標，每方呎樓面地價約13,085元。遠展地產總裁方文昌表示，項目屬港島罕有供應，加上中標地皮地點優越，鄰近港鐵西營盤站兩個出口，交通便利，而且西營盤為發展成熟之社區，配套充足，因此集團看好項目發展前景。

華坊諮詢評估資深董事梁沛泓分析，醫院道地皮及崇慶里/桂香街重項目同期推出，部分中小型發展商未必想同時中標兩項目，只能全力競投其中一個，因而令兩項目獲收標書數目不多。

同區兩項目同月招標或影響入標意欲

梁又稱中標價反映美國聯儲局連環加息和欠缺中資競爭下，本地發展商出價保守。上述項目地盤面積約1.16萬方呎，預計最高可建樓面約9.48萬方呎，發展商須以「一口價」形式決定，價高者得，當中住宅部分銷售收益逾30億元須向市建局分紅，最高分紅比例50%，若按項目總樓面約9.48萬方呎計，相當每呎售價逾3.16萬元才要分紅。

項目透過規劃設計藉以提升現有崇慶里兒童遊樂場的可達性，並改善從德輔道西和桂香街通往項目現有行人網絡。中標發展商須按發展協議中列明標準與品質，以提供可持續發展生活環境。