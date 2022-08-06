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CCL重返第五波疫情低位

【明報專訊】近期樓市受多項負面因素影響，具體反映7月11至17日市况的中原城市領先指數CCL，最新報177.43點，為18周、即今年3月低見177.34點後的逾4個月新低，按周跌1.17%，跌幅為22周、即約5個月以來最大；CCL向下跌穿178點，重返3月、即第五波疫情爆發時谷底。

另反映大型屋苑樓價走勢的CCL Mass報178.15點，為79周、即去年1月低見177.59點後約1年半新低，按周跌1.33%，跌幅屬88周、即約22個月來最大。

中原：料下試全年新低

同時，CCL（中小型單位）報176.54點，為76周、即去年2月低見176.20點後新低，按周跌1.23%；CCL（大型單位）報181.86點，為15周新低、即今年4月低見181.31點後約3個月新低，按周跌0.9%。值得留意的是，上述數據仍未完反映新地（0016）屯門NOVO LAND第1A期，7月下旬首批單位以折實均呎約1.3萬元低價推出、美國聯儲局加息、台海局勢緊張對樓市的影響。中原研究部高級聯席董事黃良昇認為樓價會持續受壓，預期CCL將下試今年全年新低。

分區方面，新界西CCL Mass報165.30點，為74周即約18個月新低，按周跌2.10%；新界東CCL Mass報192.40點，按周跌0.03%。至於市區，九龍CCL Mass報169.84點，創76周新低，按周跌1.90%；港島CCL Mass報181.84點，按周跌0.73%。

[香港地產]

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