CCL重返第五波疫情低位

【明報專訊】近期樓市受多項負面因素影響，具體反映7月11至17日市况的中原城市領先指數CCL，最新報177.43點，為18周、即今年3月低見177.34點後的逾4個月新低，按周跌1.17%，跌幅為22周、即約5個月以來最大；CCL向下跌穿178點，重返3月、即第五波疫情爆發時谷底。