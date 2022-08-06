海璇3房月租8萬 回報不足2厘

【明報專訊】受加息陰霾影響，市場不少準買家轉買為租，加上暑期為租賃旺季，租務市場活躍，即使大額豪宅亦錄罕見租賃成交。北角豪宅海璇有3房大宅放租1年，累減1.5萬元終獲租客承接。中原分行區域營業董事林龍南表示，海璇1座中層B室，實用面積1129方呎，3房1套連工人套房間隔，享全海景。業主原叫租9.5萬元，放租約1年，最終累減1.5萬元或約16%，獲租客以月租8萬元承租，實用呎租約71元。業主去年6月以5130萬元買入，持貨逾1年，租金回報約1.9厘。
此外，元朗錦繡花園錄得罕有大額租賃成交。中原地產分區營業經理羅偉蓮稱，錦繡花園荔枝南路雙號屋，實用面積1100方呎，月租3.2萬元租出，實用呎租29.1元。業主去年1315萬元購入單位，租金回報約2.9厘。羅續稱，屋苑踏入本月暫錄兩宗租務成交。
另利嘉閣分行高級聯席董事溫錦華表示，將軍澳海茵莊園1座低層B6室，實用面積215方呎，屬開放式間隔、望市景，以月租9500元租出，實用呎租約44.2元，屬市價水平。業主去年底以474.1萬元一手購入，租金回報約2.4厘。溫續稱，屋苑入伙在即，本月至今累錄約5宗預租個案，現時約有42個放租盤，開放式入場單位叫租約9800元。