moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

海璇3房月租8萬 回報不足2厘

【明報專訊】受加息陰霾影響，市場不少準買家轉買為租，加上暑期為租賃旺季，租務市場活躍，即使大額豪宅亦錄罕見租賃成交。北角豪宅海璇有3房大宅放租1年，累減1.5萬元終獲租客承接。中原分行區域營業董事林龍南表示，海璇1座中層B室，實用面積1129方呎，3房1套連工人套房間隔，享全海景。業主原叫租9.5萬元，放租約1年，最終累減1.5萬元或約16%，獲租客以月租8萬元承租，實用呎租約71元。業主去年6月以5130萬元買入，持貨逾1年，租金回報約1.9厘。

此外，元朗錦繡花園錄得罕有大額租賃成交。中原地產分區營業經理羅偉蓮稱，錦繡花園荔枝南路雙號屋，實用面積1100方呎，月租3.2萬元租出，實用呎租29.1元。業主去年1315萬元購入單位，租金回報約2.9厘。羅續稱，屋苑踏入本月暫錄兩宗租務成交。

海茵莊園215呎9500元租

另利嘉閣分行高級聯席董事溫錦華表示，將軍澳海茵莊園1座低層B6室，實用面積215方呎，屬開放式間隔、望市景，以月租9500元租出，實用呎租約44.2元，屬市價水平。業主去年底以474.1萬元一手購入，租金回報約2.4厘。溫續稱，屋苑入伙在即，本月至今累錄約5宗預租個案，現時約有42個放租盤，開放式入場單位叫租約9800元。

[香港地產]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款