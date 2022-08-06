INNOVALE首輪收7802票 超額23倍

連同NOVO次輪收票凍資25億

ONE INNOVALE-Archway今日首輪開售318伙，整批折實均呎14,451元，開放式戶折實296萬元起。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，項目自周日至昨日、6天累收7802票、超額逾23倍。林達民又表示，政府於區內規劃4條綠化觀景走廊，讓行人往來粉嶺、上水等地區及新發展區時更加方便；同時區內亦規劃了一個完善的單車徑網絡，連接主要活動地點，以及粉嶺、上水地區現有的單車徑網絡和古洞北新發展區的擬議單車徑網絡，所有綠化、健康、大自然設施皆在ONE INNOVALE附近。

至於NOVO LAND第1A期的次輪銷售單位已於日前截票，經新地核數後，昨天公布共接獲18,506票，包括400張代理入票，預料大部分均屬「復活票」（即首輪向隅客的重新入票量）；以今日價單形式次輪開售336伙計（另外有12伙招標），即超額認購逾54倍。

飛揚名日．九肚山昨沽34伙

正當ONE INNOVALE-Archway及NOVO LAND第1A期今日正面對撼前，長實（1113）旗下的沙田九肚名日．九肚山，昨晚開售首半小時，有8個單位獲認購，套現1.81億元，其中一個特色單位成交呎價為27,495元；連同昨早新一輪銷售、與新地合作的屯門青山公路飛揚，集團昨日於兩個項目共售出34伙，套現逾3.24億元。飛揚昨日新一輪發售的80伙中，75伙屬價單、以先到先得形式開售，另有5伙連天台戶以招標形式發售。

另外，受新冠疫情升溫、美國聯儲局加息及台海局勢升溫等因素影響下，個別新盤買家選擇撻訂離場，包括碧桂園（2007）旗下九龍城賈炳達道瓏碧的一個單位。據成交紀錄冊顯示，項目10樓C室，實用面積281方呎，1房間隔，7月底原以738.7萬元、實呎2.62萬元售出，買家最近撻訂，預料遭沒收5%訂金涉約37萬元。

[香港地產]