新世界唐人新村申建1381伙

金蘭觀位處申請改劃地盤內

上述項目鄰近新世界發展的柏巒、柏逸及柏喬，佔地約20.65萬方呎，城規會文件顯示，由新世界執行董事薛南海等人出任董事的Benson International Limited，剛提出申請，擬把「住宅（乙類）1」及「住宅（丙類）」地帶改劃為「住宅（乙類）4」，以地積比率約3.6倍發展，料興建6幢不多於29層（另設1層地庫）的住宅，總樓面約74.34萬方呎，預計提供1381伙，即平均每個單位面積約538方呎，項目將設398個車位、14個電單車位及93個單車位。

申請人表示，上述用地是一幅可及時提供房屋供應的用地，但在修訂的元朗南建議發展大綱圖中，擬建的L20公路會把用地分割成多個部分，因此建議稍微調整L20公路的走線，以確保申請用地完整。此外，已有多年歷史的金蘭觀正位於地皮之中，故申請人稱項目會採用階梯式的建築物高度、樓宇後移設計，亦不設平台設計，以減少發展項目對該廟宇的影響。

另外，積極從私人市場併購市區土地的恒地（0012），其持有逾94%業權的土瓜灣道68A至70C號舊樓獲批強拍，底價逾12.13億元，較4年前申請時的估值5.7億元上升1.1倍。項目佔地約12,290方呎，據恒地年報，上述項目將連同毗鄰地盤合併發展，整個地盤面積4.25萬方呎，料可建樓面約37.4萬方呎。

[香港地產]